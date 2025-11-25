Fichajes: De la MLS a Motagua, figura se va de Olimpia y futuro de Rodrigo Auzmendi

El torneo Apertura 2025 de Liga Nacional está a pocos meses de llegar a su final. Así se mueve el mercado de fichajes del fútbol hondureño.
Antony García - El delantero de 21 años, cuya ficha pertenece a Motagua, finalizó su cesión con el Colorado Rapids 2 de Estados Unidos y podría regresar al Ciclón Azul la próxima temporada.
Wilfried Nancy - El entrenador francés estaría llegando a la dirección técnica del Celtic de Escocia, dueño de la ficha del delantero hondureño Luis Palma. Lo anterior podría abrir paso al regreso del atacante catracho a las filas de "The Hoops".
Erick Lonis - El Gerente Deportivo del de Deportivo Saprissa de la primera división de Costa Rica confirmó que Olimpia no quiso cederles al delantero Jorge Benguché.
"Hicimos algún acercamiento y Olimpia no tenía ningún interés en negociar la ficha de Benguché. Era posible poder traerlo. El jugador puede decir que quiere venir, pero si el equipo dice que no le interesa negociar, no hay nada que hacer", sentenció Lonis .
Angelo Kelly-Rosales - El mediocentro hondureño se coronó campeón a sus 32 años de la USL League One (tercer nivel de ligas de fútbol de los Estados Unidos) con el One Knoxville Sporting Club y su continuidad en el equipo norteamericano es segura de cara a la próxima temporada.
Pedro Troglio - Tras salvar la categoría en la primera división de Argentina, la directiva de Banfield comenzó con buen suceso el proceso de renovación del entrenador multicampeón con el Olimpia de Honduras como técnico del equipo. Planean renovarlo por un año más.
Rodrigo Auzmendi - Además, quieren renovar el vínculo con el delantero exMotagua que a finales de este año acaba termina su contrato con los del "Taladro". En el último torneo anotó 4 goles con el equipo, finalizando con buen suceso.
Juan Carlos Osorio - El técnico colombiano ha expresado su deseo de dirigir en Centroamérica. Cabe recordar que varias selecciones de la región, entre ellas Honduras, están sin DT tras el fracaso rumbo al Mundial 2026. Otras cara que se une a las posibilidades de la Bicolor.
Agustín Auzmendi - Atlético de San Luis sería el equipo que esté mostrando interés en el delantero argentino, según informó el periodista Germán García Grova de TyC Sports. El futuro del atacante de 28 años estaría lejos de Motagua y del fútbol hondureño.
"El Fantasma" Figueroa - El polémico entrenador chileno no sigue como DT de Nicaragua y surgen rumores de que podría llegar a la Liga Nacional de Honduras.
José García - Este martes se confirmó la salida del defensor José García del Olimpia, luego de que EL HERALDO adelantara que el jugador habría protagonizado un acto de rebeldía que desencadenó la decisión final del equipo melenudo.
Hasta el momento, el jugador no ha salido al paso para dar declaraciones sobre lo ocurrido, ni tampoco se conoce cual será su destino profesional de cara a la próxima temporada.
Incluso, Eduardo Espinel, ya no desea seguir contando con los servicios del defensor. El uruguayo considera que la actitud del jugador no fue adecuada y dejó claro a la dirigencia que no lo tiene en sus planes para lo que resta del torneo.
Droopy Gómez - El habilidoso volante se pronunció sobre la posibilidad de poder jugar en Olimpia: "Yo soy muy respetuoso con la gente que me ofrece trabajo", comentó. Hasta el momento no se habla de un fichaje de Olimpia.
Dereck Moncada - Medios hondureños informan que el joven delantero se encuentra en la órbita de muchos clubes en el extranjero, específicamente en Dinamarca, Italia, Suiza, Brasil y MLS. De momento la oferta más clara es la de Real Salt Lake de la MLS.
Diego Vázquez - El extécnico de Motagua hizo una recomendación para el próximo DT de la Selección de Honduras. El argentino enfatizó que Honduras debe mirar ejemplos exitosos como Panamá, que mantuvo procesos largos con técnicos como Thomas Christiansen y Bolillo Gómez incluso en medio de resultados adversos.