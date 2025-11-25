  1. Inicio
Equipos de Centroamérica que han cumplido 100 años: Marathón se suma a la lista

Son varios los clubes que también están a puntos de llegar al centenario en los próximos años

  • 25 de noviembre de 2025 a las 11:31
El Club Deportivo Marathón está cumpliendo 100 años de fundación y se une a la lista de los equipos más antiguos de Centroamérica.

Foto: Cortesía.
Hoy no es un día cualquiera, hoy está de aniversario el Monstruo Verde de Honduras. El Club Deportivo Marathón está cumpliendo 100 años desde su fundación en aquel noviembre de 1925 y se una a una selecta lista de club con un siglo o más en Centroamérica. A continuación te la mostramos:
Club Deportivo Plaza Amador - 7 de abril de 1955 - Solo tiene 70 años desde su fundación, sin embargo, es el club más antiguo en Panamá .
Universidad de San Carlos Club de Fútbol - 3 de marzo de 1922 - 103 años desde su fundación. (Guatemala)
Club Sport Herediano - 12 de junio de 1921 - 104 años de historia. (Costa Rica)
Liga Deportiva Alajuelense - 18 de junio de 1919 - 106 daños desde su fundación (Costa Rica)
Diriangén Fútbol Club - 17 de mayo de 1917 - 108 años de historia. (Nicaragua)
Club Sport Cartaginés - 6 de julio de 1906 - 119 años desde su fundación. (Costa Rica)
Real Club Deportivo España - 14 de julio de 1929 - 96 años desde su fundación y está a 4 de llegar a la selecta lista de club con 100 años de historia en Centroamérica. (Honduras)
Fútbol Club Motagua - 29 de agosto de 1928 - 97 años de fundación. El Ciclón Azul es el otro club hondureño que está cerca de unirse oficialmente al listado histórico. (Honduras)
Club Olimpia Deportivo - 12 de junio de 1912 - 113 años desde su fundación. El Viejo León es la institución más antigua en el país cinco estrellas y el más laureado con 39 coronas. (Honduras)
Quequeisque Fútbol Club - 1 de enero de 1896 - 129 años de historia. Los guanacos pueden presumir que son el club más antiguo en Centroamérica y actualmente militan en la tercera división de El Salvador.
Club Deportivo Marathón está de fiesta en Honduras: el Monstruo Verde está cumpliendo 100 años de historia este martes 25 de noviembre de 2025 y la ciudad se encuentra de fiesta.
La fiesta de Marathón comenzó desde la noche del lunes y los aficionadas verdolagas, junto a la directiva del club, recibieron el 25 de noviembre para celebrar por todo lo alto el aniversario del club sampedrano.
Los aficionados verdolagas en las calles de San Pedro Sula celebrando los 100 años del Monstruo Verde, club que ha conquistado 9 títulos en Liga Nacional durante el siglo de historia.
