"En cualquier otro país, el Barcelona no jugaría en Primera. ¿cómo es eso posible?"

El FC Barcelona ha recibido duros comentarios por sus problemas legales y ahora se suma un reconocido, Uli Hoeness
El presidente de honor del Bayern Múnich, Uli Hoeness, criticó duramente al Barcelona y lanzó duros comentarios
Uli Hoeness dijo que en ningún otro país el club catalán podría jugar en la primera división con la deuda que tiene.
El Barcelona actualmente es segundo en la tabla de LaLiga de España y está en competencia de Champions League.
"El Barcelona no es naturalmente un modelo. En cualquier otro país ya hace tiempos que no estaría en primera", dijo.
Siguió. "Si se tiene una deuda de 1.300 millones de euros, ¿cómo es eso posible?", dijo en el Podcast OMR.
"Para mí, es inexplicable que sigan en Primera", agregó.
El Barcelona es, para Hoeness, justamente lo contrario de lo que el quiso imponer durante su larga gestión en el Bayern.
La gestión se basaba en el principio de que un club no debe gastar a mediano plazo más de lo que ingresa
Según Hoeness, el Barcelona no sobreviviría en la Bundesliga debido a las estrictas reglas financieras para obtener la licencia.
El FC Barcelona ha venido arrastrando una gran crísis financiera, pese a ellos, han logrado remodelar su estadio.
Esos problemas les ha pasado factura en la incorporación de nuevos futbolistas por el límite salarial que tienen.