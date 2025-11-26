  1. Inicio
Olimpia podría ser campeón: Hora, fechas y partidos de la jornada 20 de Liga Nacional

Olimpia, que tiene descanso, podría confirmar su liderato de las vueltas si Marathón se estrella contra el Choloma

  • 26 de noviembre de 2025 a las 13:23
En esta fecha también pueden salir los primeros equipos eliminados del Apertura 2025.

Foto: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- Este miércoles no es un día cualquiera, porque hoy inicia la jornada 20 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Hoy se disputan los primeros tres compromisos de la fecha, donde la primera función es Platense recibiendo al Olancho FC en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés.

El segundo compromiso es a las 5:15 PM. Juticalpa recibe al Olancho FC en el Estadio Óscar Peralta. Mientras que el último compromiso es entre Real España vs Génesis PN en el Estadio Francisco Morazán a partir de las 7:30 PM.

Fichajes: De la MLS a Motagua, figura se va de Olimpia y futuro de Rodrigo Auzmendi

Esta jornada puede ser de sufrimiento para unos y alegrías para otros. Olimpia, que tiene descanso, podría confirmar su liderato de las vueltas si Marathón se estrella contra el Choloma.

Posibles equipos eliminados

Asimismo, en esta misma jornada se podría confirmar la eliminación de un equipo: Génesis PN. Si Platense u Olancho FC logran el triunfo, los "perrunos" le dirán adiós a su sueño por clasificar a liguilla. Mientras que Juticalpa FC quedaría en estado crítico si no llega a ganar.

Por otra parte, el que club que podría complicarse más es Real España, porque en caso de que Olancho y Lobos UPNFM salgan victoriosos, la máquina caerá hasta la sexta posición del Apertura 2025.

Seis clubes pelean por tres boletos

Desde el cuarto lugar Real España hasta el noveno que es Génesis y cuya cantidad de puntos es 16, por nueve en disputa, hay clubes peleando por ingresar a la liguilla final del campeonato hondureño que buscará coronar a su campeón en 2026.

El Victoria es un caos; varios jugadores ya dejaron la institución ceibeña

Juticalpa FC fue uno de los clubes que fue castigados administrativamente al quitarle cuatro puntos que lo tienen por ahora fuera de los puestos de privilegio, no obstante con nueve por disputar los canecheros quieren ser parte de la siguiente etapa del certamen.

Triangulares

El primero y segundo lugar serán líderes de las dos triangulares que serán parte de la liguilla. Los rivales se conocerán mediante sorteo que tendrá que ser transmitido vía radio y TV. Todos jugarán contra todos ida y vuelta y ambos líderes clasificarán a la tercera y última ronda del torneo: la gran final.

De momento el partido final del torneo Apertura 2026 tiene como tentativo finalizar el 3 de enero, pero se retrasará más días por el tema parón FIFA donde la Selección de Honduras pidió una semana para preparar el fracaso que se consumó en Costa Rica rumbo a United 2026.

