¡Evolución! Avanza la construcción del nuevo techo del Estadio Chelato Uclés

¡EN MARCHA! Continúa la instalación del nuevo techo que cubrirá la grada de sol centro del Chelato Uclés.
Mario Moncada, de CONDEPOR, realizó una inspección minuciosa de los progresos en la histórica remodelación del estadio, una de las obras deportivas más relevantes del país.
Moncada inspeccionó personalmente cada área en obra para verificar que los trabajos siguen el cronograma previsto, demostrando el compromiso gubernamental con este proyecto emblemático.
Entre los avances verificados destaca el techado completamente renovado, una estructura moderna que ofrecerá mayor confort y protección a los aficionados, marcando uno de los cambios más notorios del remodelado coliseo capitalino.
Destacó además los avances en la tribuna de sol centro, renovada con un diseño que prioriza el confort del público y cumple con normativas más exigentes de durabilidad.
A gran velocidad progresa la remodelación del Estadio Nacional, supervisada de cerca por el comisionado Mario Moncada.
En su recorrido, Moncada supervisó la instalación de modernas butacas, esenciales para elevar el confort del público y renovar por completo la estética del recinto.
Se implementó un sistema de iluminación LED de última tecnología, optimizando los eventos nocturnos con mayor brillo y claridad. Esta mejora reduce significativamente el consumo energético y eleva la calidad de las transmisiones televisivas.
Monitoreó los avances de la instalación hidrosanitaria, componente vital para el funcionamiento del coliseo que garantiza condiciones adecuadas para deportistas y aficionados.
El proyecto de renovación se extiende más allá del estadio, incorporando un moderno centro comercial que complementará el complejo deportivo. Este espacio se convertirá en un lugar de encuentro ideal para familias y visitantes.
Moncada también supervisó el progreso de la nueva cafetería, un área estratégica que mejorará la oferta gastronómica dentro del estadio y elevará la calidad del servicio al público.
El comisionado enfatizó que el coliseo deportivo deja atrás años de abandono para convertirse en una instalación contemporánea que honrará el legado del deporte hondureño.