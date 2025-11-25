Penoso: Jugadores del Victoria viajaron en vehículo de carga por problemas económicos

La Ceiba, Honduras.- Un hecho insólito y preocupante rodeó este martes al Club Deportivo Victoria cuando los jugadores fueron captados viajando en la paila de un vehículo de carga, luego de que el autobús del equipo sufriera un desperfecto mecánico en el municipio de Jutiapa, Atlántida. El plantel se dirigía hacia Olancho para enfrentar a los "Potros" por la jornada 19 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Según conoció EL HERALDO en exclusiva, el bus que transportaba al plantel se arruinó alrededor de las 7:00 de la mañana y, tras permanecer por horas varados sin recibir solución, los futbolistas decidieron regresar a La Ceiba. Ante la falta de transporte, pidieron “jalón” y abordaron un vehículo de carga, situación que generó preocupación entre las personas que observaron la escena.

La crisis que atraviesa el Victoria va más allá del incidente. El club enfrenta serios problemas administrativos y económicos que han provocado atrasos salariales y deudas con los jugadores. Esta situación ya ha provocado la salida de futbolistas como Yair Delgadillo y Luis Franco. Actualmente, el equipo se sostiene únicamente gracias al apoyo de grupos de aficionados que han decidido contribuir para que el torneo pueda finalizarse dignamente. Hasta el momento, se mantiene en duda si la “Jaiba Brava” viajará a Olancho para disputar el compromiso ante los Potros. De no presentarse, el Victoria enfrentaría severas sanciones de acuerdo con el Código Disciplinario de la FFH.

Lo que dice el Código Disciplinario de la FFH

De acuerdo con el Código Disciplinario de la Federación Nacional de de Honduras (FFH), el castigo principal que enfrenta un equipo por no presentarse a un partido (forfeit o renuncia) es la pérdida automática del partido. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Las sanciones específicas son: