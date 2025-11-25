Jugadores que abandonaron sus equipos a medio torneo de Liga Nacional: Revelan los motivos

Te mostramos la larga lista de jugadores que abandonaron y otros fueron expulsados de sus equipos en pleno desarrollo del torneo de Liga Nacional.
Pipo López llegó al conjunto maquilero la presente temporada y no soportó la situación económica. El meta tomó la decisión de marcharse.
López se sumó a varios jugadores que estaban sufriendo un duro momento en las filas del Choloma, uno de los clubes más afectados por falta de pagos.
Mario Martínez fue de los primeros jugadores en tomar la decisión de abandonar el Choloma, el experimentado volante no aguantó la crisis económica en el Choloma.
Humberto Acevedo, el meta colombiano llegó a suplir la baja de Salazar, pero la situación económica lo llevó a dejar la filas de las jaibas.
Luis Franco fue de los futbolistas que radicalmente no soportaron la falta de pago en la jaibas y no dudaron en dejar la institución sin terminar el campeonato.
Yair Delgadillo, el jugador azteca fue firme en su decisión de apartarse del club ante la dura situación económica que enfrenta.
Luis Contreras, el atacante fue otro de los futbolistas que no soportó la fata de pagos y no dudó en abandonar la institución maquilera.
Selvin Guevara participó con el Choloma y después tomó la decisión dejar la filas del club por la falta de pagos. El jugador consideró que ganaba más con sus redes sociales.
Kevin Álvarez dejó las filas de los Lobos de la UPNFM y llegó a Génesis de la Policía Nacional, donde dejó sus fijas aduciendo que no se adaptaba al campo sintético.
Álvarez luego fue anunciado como nuevo fichaje de Leones FC de la Segunda División de la Liga de Honduras.
Bryan Moya se convirtió en un hombre en la presente temporada con el Real España, anotó el gol de la clasificación, pero sorpresivamente fue separado del club.
Moya se puso el rebeldía por la falta de pagos en el club y eso causó su separación de la institución.
Ever Alvarado tuvo muy poca participación en la presente campaña y también fue separado de la institución al acompañar a Moya en su protesta por falta de pagos.
Wilmar Jordán fue separado de Motagua por su bajo rendimiento y tras la llegada de Javier López, el jugador tomó maletas y se fue de las águilas.