Así será el nuevo estadio que tendrá Nicaragua y planea ser inaugurado en el 2028

El gobierno de Nicaragua ha publicado imágenes de la remodelación del Estadio Nacional de Managua, casa de la selección de ese país. Estas es la información que se ha publicado sobre las obras.
Nicaragua tendrá una casa remodelada para las elecciones del 2030. Su casa lucirá nuevas galas y tendrá un nuevo nombre, este 24 de noviembre se hizo oficial la noticia.
Las obras correrán mediante dinero público y fue el gobierno de Nicaragua quien anunció la remodelación del Estadio Nacional en Managua.
Así luce actualmente el Estadio Nacional, llegando a tener una nueva cara y finalizadas las obras en el 2028, pudiendo usarse para la eliminatoria al 2030.
Este lunes se confirmó la ampliación y mejora de este inmueble deportivo, el cual iniciará sus trabajos el próximo mes de marzo y tardará 28 meses en culminar este proyecto impulsado por el gobierno de Daniel Ortega.
El Estadio Nacional recibirá el nombre "Dignidad" y será entregado en 2028, pudiendo tener partidos de eliminatorias rumbo al Mundial 2030.
El recinto pasará a tener capacidad para 23 mil personas y se invertirá un total de 40 millones de dólares con fondos públicos.
Según informaron desde Nicaragua, la obra será moderna y cumplirá con los estándares FIFA y de CONCACAF.
Así lucirá la fachada del remozado estadio en Managua, que seguirá siendo la casa de la Selección de Nicaragua para los próximos años.
Otra postal de unos los accesos en el Estadio Nacional de Managua, que pasará a llamarse Estadio Dignidad.