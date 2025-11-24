  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Erick Puerto: ofertas que ha recibido y el contrato que tiene con Platense

El delantero del Platense, Erick "Yio" Puerto, luego de su buen torneo con los 'escualos' ha comenzado a llegarle propuestas de equipos del extranjero

  • 24 de noviembre de 2025 a las 18:19
Erick Puerto: ofertas que ha recibido y el contrato que tiene con Platense
1 de 16

El delantero del Platense, Erick "Yio" Puerto, luego de su buen torneo con los 'escualos' ha comenzado a llegarle propuestas de equipos del extranjero
Erick Puerto: ofertas que ha recibido y el contrato que tiene con Platense
2 de 16

Erick Puerto recientemente tuvo su primera oportunidad al ser seleccionado por Honduras en el cierre de la eliminatoria de Concacaf.
Erick Puerto: ofertas que ha recibido y el contrato que tiene con Platense
3 de 16

Sin embargo, "Yío" Puerto no entró en la nómina oficial de los encuentros contra Nicaragua y Costa Rica.
Erick Puerto: ofertas que ha recibido y el contrato que tiene con Platense
4 de 16

Regresó a Platense tras estar con la Bicolor y lo hizo a lo grande, 4 goles goles frente al Choloma.
Erick Puerto: ofertas que ha recibido y el contrato que tiene con Platense
5 de 16

Ahora, Erick Puerto goza de 15 goles que lo tienen en el primer lugar entre los artilleros de la Liga Nacional.
Erick Puerto: ofertas que ha recibido y el contrato que tiene con Platense
6 de 16

Platense se frota las manos porque tiene en la mesa varias ofertas por el atacante y han sido reveladas.
Erick Puerto: ofertas que ha recibido y el contrato que tiene con Platense
7 de 16

Una de ellas llegó procedente desde Costa Rica, así lo confesó el propio presidente Cristian Andrés ¿Será uno de los grandes?
Erick Puerto: ofertas que ha recibido y el contrato que tiene con Platense
8 de 16

El atacante también ha sido tentado desde la MLS, liga donde compiten clubes de Estados Unidos y Canadá.
Erick Puerto: ofertas que ha recibido y el contrato que tiene con Platense
9 de 16

Además, una oferta está en el directorio de Platense y llegó desde Europa en los últimos días.
Erick Puerto: ofertas que ha recibido y el contrato que tiene con Platense
10 de 16

En la Liga de Ucrania se encuentra el nombre de Erick Puerto para dar el salto en enero.
Erick Puerto: ofertas que ha recibido y el contrato que tiene con Platense
11 de 16

Y varias agencias de España se han contacto con Platense para conocer su situación contractual.
Erick Puerto: ofertas que ha recibido y el contrato que tiene con Platense
12 de 16

El mérito de Erick Puerto resalta que ha anotado los 15 goles y ninguno en lanzamiento de penal.
Erick Puerto: ofertas que ha recibido y el contrato que tiene con Platense
13 de 16

Su rentabilidad goleadora asombra porque no ha sido titular en muchos juegos, de 16 partidos disputados tiene 906 minutos de acción.
Erick Puerto: ofertas que ha recibido y el contrato que tiene con Platense
14 de 16

En septiembre, Platense dio un paso firme en su planificación deportiva y Diario El Heraldo conoció que el delantero firmó una extensión de contrato por tres temporadas.
Erick Puerto: ofertas que ha recibido y el contrato que tiene con Platense
15 de 16

Erick Puerto es oriundo de Choloma, Cortés, donde inició con el CD Choloma para luego pasar al Platense.
Erick Puerto: ofertas que ha recibido y el contrato que tiene con Platense
16 de 16

"Yío" Puerto cumplió 24 años años el pasado 28 de octubre y vive su primer semestre en la primera división de Honduras.
Cargar más fotos