Erick Puerto: ofertas que ha recibido y el contrato que tiene con Platense

El delantero del Platense, Erick "Yio" Puerto, luego de su buen torneo con los 'escualos' ha comenzado a llegarle propuestas de equipos del extranjero
Erick Puerto recientemente tuvo su primera oportunidad al ser seleccionado por Honduras en el cierre de la eliminatoria de Concacaf.
Sin embargo, "Yío" Puerto no entró en la nómina oficial de los encuentros contra Nicaragua y Costa Rica.
Regresó a Platense tras estar con la Bicolor y lo hizo a lo grande, 4 goles goles frente al Choloma.
Ahora, Erick Puerto goza de 15 goles que lo tienen en el primer lugar entre los artilleros de la Liga Nacional.
Platense se frota las manos porque tiene en la mesa varias ofertas por el atacante y han sido reveladas.
Una de ellas llegó procedente desde Costa Rica, así lo confesó el propio presidente Cristian Andrés ¿Será uno de los grandes?
El atacante también ha sido tentado desde la MLS, liga donde compiten clubes de Estados Unidos y Canadá.
Además, una oferta está en el directorio de Platense y llegó desde Europa en los últimos días.
En la Liga de Ucrania se encuentra el nombre de Erick Puerto para dar el salto en enero.
Y varias agencias de España se han contacto con Platense para conocer su situación contractual.
El mérito de Erick Puerto resalta que ha anotado los 15 goles y ninguno en lanzamiento de penal.
Su rentabilidad goleadora asombra porque no ha sido titular en muchos juegos, de 16 partidos disputados tiene 906 minutos de acción.
En septiembre, Platense dio un paso firme en su planificación deportiva y Diario El Heraldo conoció que el delantero firmó una extensión de contrato por tres temporadas.
Erick Puerto es oriundo de Choloma, Cortés, donde inició con el CD Choloma para luego pasar al Platense.
"Yío" Puerto cumplió 24 años años el pasado 28 de octubre y vive su primer semestre en la primera división de Honduras.