Orinson Amaya: "Marathón es un hijo más. Estoy 24/7 para el equipo"

Sin embargo, eso no se fue de la noche a la mañana y para ver la luz varios personajes, tal vez hasta silenciosos, tuvieron que pagar con sangre, sudor y lágrimas. Uno de ellos es el actual presidente verdolaga, Orinson Amaya, quien se sentó con nosotros a revelar las vivencias que le ha tocado atravesar en su mandato.

San Pedro Sula, Honduras. - Que satisfacción deben sentir los aficionados del Marathón por pasar de estar en crisis económicas, problemas con el descenso y múltiples obstáculos como institución a ser un equipo modelo por su infraestructura, a llegar a sus 100 años de fundación y convertirse en serios candidatos a títulos en los últimos años.

Amaya recordó cuando en 2015 tuvo el coraje de levantar la mano para ser presidente del Marathón cuando a muchos les preguntaron y su respuesta era un “no”.

El dirigente que comenzó apoyando las reservas especiales de Marathón y que hoy está próximo a cumplir 10 años al frente del club de fútbol más antiguo de Honduras, describe a sus Marathón como: “un sentimiento. Marathón es como el amor que yo le tengo a un hijo”.

Por último recordó el fichaje más caro desde que es presidente, la operación récord que realizó y no fue sincero al ser consultado sobre el fracaso de la Selección Nacional en la última eliminatoria.

Orinson también se llenó de orgullo al ver lo que hoy es el Club Deportivo Marathón y se ilusiona aún más con un futuro promisorio a partir de esto 100 años, títulos, más proyectos de crecimiento y participaciones en certámenes internacionales es la meta.

“Quedamos sin patrocinadores, bueno los primeros seis años, el encontrar a un equipo con más de 10 millones de deuda en salarios, muchos problemas, en 2016 cayeron como unas 10 o 12 demandas que había que pagar, gracias a Dios logramos salir”, contó el empresario sampedrano con la voz entrecortada.

Me llama la atención como se conmueve al hablar del equipo Es que es un sentimiento que lo tengo muy a flor de piel, que lo tengo muy por encima, donde vivimos el día a día, cada etapa que pasamos recordamos tantas cosas que hemos vivido en el club, pero hace que el sentimiento por el equipo y por la institución crezca más día a día.

¿Qué significa Marathón para usted? Marathón es parte de mi vida, es un sentimiento muy grande que le guardo a la institución. Marathón es un hijo más, es un sentimiento donde lo expreso casi siempre, doy lo mejor de mí, le dedico muchas horas de mi vida para sacar adelante al equipo. Marathón en si lo encierro como el amor que yo le tengo a un hijo.

¿Cómo ha palpitado el mes de noviembre y demás meses de planificación? Han sido muchos meses de constante planificación, nos sentimos contentos porque estamos muy emocionados de todas las actividades que hemos realizado, desde que comenzó el mes de noviembre, hicimos una caravana que superó las expectativas, más de 500 autos que se unieron, después el sábado siguiente tuvimos dos eventos, uno que fue la fiesta de gala de Grupo GAMA y ese mismo sábado en otro recinto, en el Gimnasio Municipal donde se llevó el concierto de una banda argentina, la trajimos en conjunto con la Furia Verde. Fue un espectáculo. Después tocó el partido contra el Pachuca que salió muy bien todo, reconocimos algunas leyendas en el estadio y al día siguiente la cena de gala. Creo que valió la pena ver reunidas a tantas personas, tantas leyendas, exjugadores y fue todo un espectáculo.

¿Orinson, usted siempre ha sido Marathón? Sí, desde los seis años he sido Marathón, crecí viendo otros clubes, pero en el camino me enamoré del color verde y lo siento, lo llevo en el corazón y se lo he heredado a mis hijos, ellos sienten el color, el club, aman el escudo, y pues eso es mucha alegría.

¿Ha sido difícil Orinson? Sí claro, muy difícil. Han sido 10 años... exactamente un 15 de diciembre del 2015 tomé al Marathón , los primeros seis años fueron muy difíciles, mucho problema económico, venimos de una situación que ningún club de Honduras la había experimentado, nosotros la vivimos pero Dios ha sido bueno con nosotros porque logramos salir de esa problemática que tuvimos y ahora gracias a Dios el club esta celebrando los 100 años y darme a mi la oportunidad de ser presidente, claramente debo estar agradecido con Dios.

¿Y cómo nació ese amor ya conscientemente?

Me gustó porque era un equipo que a pesar de que no tenía las facilidades económicas de otros clubes, jugaba muy bien. Esa dinámica que mantenía en la cancha y su afición eso hizo que me enamorara de Marathón allá por los años 70s, 80s.. fue un sentimiento que nació a primera vista. Allí hemos vivido varios campeonatos desde el 79, estaba muy chico, pero el que más recuerdo que viví fue el del 85 y después todos lo que ha obtenido, eso fue un amor a primera vista.

¿Orinson Amaya le ha dado más a Marathón o Marathón a Orinson Amaya?

No, creo que cuando vine no vi quién daba más, o para ver qué recibía. Vine a Marathón para darlo todo por el equipo, vine para poder darle alegría, vine a que yo pudiera darle lo mejor de mi a ellos y bueno, gracias a Dios creo que lo he hecho porque se ve reflejado en las obras que se han realizado y todavía hay más de Orinson, más de mi directiva para poder ir mejorando día a día. Creo que ahora los retos son mayores, como clasificar a una Copa Centroamericana, buscar ese título, mejorar más nuestras instalaciones porque queremos que Marathón sea como institución, un equipo modelo aquí en Honduras.

¿Y por qué tomar a Marathon allá por el 2015?

En ese momento Marathón vivía un momento difícil a nivel administrativo, nadie quería tomar las riendas del club, pero había que hacerlo porque sino el equipo quedaba a la deriva y podía incluso hasta desaparecer, porque si nadie iba a ser la cabeza del club podía desaparecer. A mí me dieron un respaldo para ser presidente. Todos los esfuerzos de ese trabajo se han visto reflejados, talvez no en la cantidad de títulos pero sí en tener una infraestructura mejor, una economía sana y ahora viene lo deportivo, creo de aquí para allá vamos a trabajar la parte deportiva con mayor pulso económico, con una base de jugadores estables y con un cuerpo técnico de buena calidad. Ya trabajamos la infraestructura estos años, ya tenemos las canchas, ahora a trabajar en la parte deportiva.

¿En 10 años que lleva siendo presidente del Marathón cuál ha sido la etapa más difícil?

Fue el arranque, bueno, los primeros seis años quedamos sin patrocinadores, el encontrar a un equipo con más de 10 millones de deuda en salarios, en 2016 cayeron como unas 10 ó 12 demandas que había que pagar, gracias a Dios logramos salir. Nos cerraron la puerta del banco, hicimos reuniones con la comisión de marcas, donde nos recomendaron el cambio el nombre del club, porque no podía seguirse llamando Marathón pero seguimos allí trabajando hasta que Dios nos abrió las puertas de una institución bancaria y pudimos hacer efectivos los cobros por patrocinadores y ahora gracias a Dios estamos en otra situación diferente.

¿En qué encontraba fuerza?

Dios me daba la fuerza para poder seguir, de sentir ese respaldo y esa fe de que podía sacarlo adelante. Hacía sentir en mi corazón que vendrían buenos años para el club y pudimos fundar un nuevo contrato con la televisora que vino a impulsar la situación económica del club.

¿Hubo miedo Orinson cuando se vivía la etapa complicada?

Si hubo mucha incertidumbre, mucho temor, pero al final estábamos con esa confianza y con esa fe de que Dios no nos iba a llevar a un lugar que no pudiéramos manejar. Se sentía esa confiazan en mi y en Dios de saber de que podíamos sacar esto adelante. Sabíamos que no iba a ser fácil porque pasamos momentos difíciles como sacar de nuestros ahorros para poder pagar planilla y deudas. Hoy por hoy ese es el motor que me impulsa a seguir en Marathón.

¿Se siente querido por todo lo que rodea Marathón?

Sí, creo que soy un presidente que el aficionado reconoce, hay muchos aficionados que se me acercan cuando los resultados no se dan y me dan palabras de aliento, que Marathón no me merece por todo lo que he hecho, pero sí hay mucho afecto de parte de muchos dirigentes y así también hay aficionados que me adversan. Se entiende porque normalmente el aficionado siempre quiere salir campeón, pero el aficionado debe de saber que tierne que estar en las buenas y en las malas siempre.

¿Su momento más especial siendo presidente del Marathón?

Fue cuando salí campeón en el 2018, creo que fun un momento de mucha alegría porque fuimos campeones, aunque he tenido otros momentos alegres como cuando llego por las mañanas al complejo, ingresar y ver cómo se encuentran las instalaciones, yo creo que esa felicidad la vivo al diario, de ver cómo van los trabajos. Y otra alegría fue ver a toda esa gente, leyendas, ver a Weber, que yo crecí escuchándolo, no tenia el gusto de conocer a Mon Rodríguez, espectacular calidad de persona, un señor muy alegre. Me quedo con esa felicidad como presidente de hacerles sentir a ellos lo momentos más felices como en la cena de gala. Yo soy de las personas que le gusta dar más que recibir.

Que el complejo deportivo tenga su nombre, ¿es un honor para usted?

Sí, es un honor verdad, tampoco es algo que si no tiene una placa me haga sentir de tal manera, prefiero que el complejo esté en perfectas condiciones, eso es lo que a mi motiva, que los técnicos o jugadores que vienen a Marathón, digan “hey este es un equipo profesional, que cuenta con toda la logística para poder desarrollar un buen trabajo”, esa es mi satisfacción. Que tenga o no mi nombre no es como un todo para mí, hay cosas mucho más importantes que eso.

¿Cree usted la parte deportiva ha sido el talón de Aquiles de Orinson Amaya?

Sí claro, pero yo creo que a mí no me pueden juzgar por no haber tenido más títulos, pero, hay que explicar algo verdad, que los primeros seis años fueron lo más difíciles económicamente, el equipo subsistía, un grupo de dirigentes y yo asumíamos esos retos económicos, competir a equipos como Olimpia y Motagua con lo que ellos tienen, no es fácil, entonces hoy por hoy puedo decir que Marathón esta bien. Pero estamos trabajando siempre cuidando la parte económica del club, en la parte deportiva vamos a ser un trabajo, pero esto es fútbol, cómo se puede dar, también no se puede dar.

¿Hasta cuantos millones ha puesto usted de su bolsa para que Marathón sea hoy lo que es?

Hablar de cifras no creo, vivimos en un país delicado donde hablar de cifras económicas no es conveniente, pero sí le puedo decir que ser presidente de Marathón requiere un esfuerzo económico importante para poder mantenerlo. Pero ustedes que tienen buena relación con los jugadores pueden preguntar como están, si se les paga a tiempo. Incluso, a veces les pago uno o dos días antes de la fecha de vencimiento. Gracias a Dios estamos bien, no le digo que no tenemos deudas, pero obviamente sabemos manejarlas.

¿Y qué le han dicho los presidentes de antes?

La verdad no tengo mucha relación con ellos, muy poca comunicación, más que todo mi comunicación es con el grupo de dirigentes que tuvimos el valor de tomar hace 10 años el equipo, personas que yo valoro mucho y que han estado conmigo durante todo este tiempo.

Para cerrar con broche de oro este centenario, ¿está en el seno del equipo la palabra campeón?

Seria muy lindo, claro, sería como la cereza en el pastel ser campeón en el centenario, pero también hay que ser conscientes que todos los equipos aspiran a eso verdad, ser campeón no va a ser fácil, pero si estamos ilusionados, estamos trabajando para eso, queremos pelear por esa decima copa, pero tampoco no por eso el torneo va a ser malo sino lo logramos. Vamos a darlo todo por estar allí, creo que vamos por buen camino y bueno, en un mes lo vamos a saber, si somos afortunados de levantar esa copa.

¿Ha llorado por Marathón?

Sí, muchas veces, la ultima cuando me fui a despedir de los jugadores cuando estábamos eliminados contra Victoria, allí en el camerino, fue un momento difícil. A veces me ha tocado estar solo en el estadio, me voy los domingos a estar solo, a pensar que voy a hacer, qué ideas me vienen, es que es un sentimiento inexplicable a lo que uno siente por el club.

¿Y se desconecta usted de esa responsabilidad en algún momento?

No, yo estoy 24/7 para el equipo.

¿Tres jugadores que han llegado al equipo y lo han sorprendido a usted?

Mario Berrios, Emil Martínez, bueno me quedo con esos dos y tantos que han dado todo por el equipo. Que siempre quisieron al Marathón, también Mauricio Sabillón, esos tres lideres de esa época de los 2000. Pero en cada década hubo jugadores que marcaron su historia con el equipo.

¿Alguna anécdota que usted no olvida siendo presidente del Marathón?

La anécdota que nunca voy a olvidar es como agarré al equipo, esa es la que está antes del 2015 y cómo hemos hecho para sacarlo adelante. Eso día a día me lo recuerdo, todos los momentos que hemos pasado, lo que tenía que pensar y decir. A veces la gente no sabe lo que uno pasa o lo que ha pasado como presidente para poder tener el equipo donde está. Marathón cumple 100 años y es el inicio una nueva historia, una nueva ilusión, ya quiero borrar de la gente que diga que Marathón es sufrido. Este Marathón va a ser diferente y ya lo está siendo. Está marcando diferencia y van a venir nuevas cosas, eso sí, no va a ser fácil, hay que trabajar e invito a todas aquellas personas que tengan esa ilusión y ese deseo de querer aportarle al club y que tengan esas ganas, ese deseo y paciencia, que se sumen. Todo mundo quiere estar en el resultado, pero nadie quiere estar en el proceso, al final solo queremos venir y decir “Vamos a levantar la copa”.

¿Se enoja usted cuando los resultados no se dan y lo primero que dicen es fuera Orinson, fuera la directiva?

Me enoja, no que lo diga un aficionado, me molesta que lo diga alguien de adentro, eso sí, de alguien de adentro que forme parte del club, eso sí me molesta. Me incomoda porque se sabe que se esta trabajando y el primero que me recalco soy yo, trabajo para eso, pero a veces las cosas no salen como uno quiere. Hay tantas situaciones, puede ser el arbitraje, un error individual... son tantas cosas que pueden pasar, pero bueno, al final hay que enfocarse en lo que viene para el Marathón.

¿Alguna vivencia con alguno de los técnicos que han estado durante su mandato?

Tuve muy buenas relaciones con todos. Siempre trato de almorzar una o dos veces a la semana con ellos, siempre trato de estar en comunicación o tomarnos un café, mantenemos esa buena relación con todos como el Tato García, con la Tota Medina, con el doctor Salomón Nazar, con el profe Vargas que fue el técnico que me hizo campeón y mantenemos buena relación. Hubo un tema allí pero se superó, de igual manera mi respeto y cariño para él, mi admiración con el profe Jorge Pineda, con todos los que han formado parte del club

¿Y por la defensa de su Marathón le ha tocado pelearse o hablarse fuerte con alguien de los directivos de repente de otros equipos?

Claro, yo al Marathón lo voy a defender siempre. A Marathón lo tengo al mismo nivel de un hijo y a los hijos unos los protege, uno los cuida y Marathón igual.

¿Por qué le llaman al Marathón tan pocos jugadores a todas las selecciones en general?

Muy buena pregunta para que se lo hagan a los federativos, porque solo van de aquí para otro lado y ya los llaman, entonces habría que preguntarles a ellos verdad.

¿Qué cree usted?

Lo mismo que usted cree, que hay una manipulación, los resultados allí están.

Se acuerda lo que le escribí hace dos semanas, ¿Qué opina de ese tema de ir a la Federación un día?

Sí, pero no es algo que me está llamando, yo estoy más enfocado en Marathón ahorita, sí seria importante en su momento, ahorita que arreglen todo ese relajo que tienen allí porque si es un relajo grande, ahorita el que llegue allí se va a ir a topar con un vergueo como con el que yo me topé cuando llegué a Marathón y dos situaciones así no quiero vivir.

¿Qué siente que solo Marathón tiene jugadores elegibles para el Mundial de 2026 en Liga Nacional?

Mire cómo es Dios de maravilloso. Aquí no los llaman a los muchachos, pero en otro país sí. Gracias a Dios tenemos dos chicos que probablemente estén en la lista final de Panamá (César Samudio e Iván Anderson). Eso va ser importante para nosotros.

¿Se inflarán las arcas económicas de la institución con ellos?

Sí, pero no como lo que dicen en las redes sociales, nada que ver. Han dicho que vamos a recibir 20, 15 o 10 millones de lempiras, al final ni yo lo sé, FIFA tiene que mandar una tabla valorando las convocatorias, juegos y así.