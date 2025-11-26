  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Remodelación del estadio Nacional de Honduras: Material del techo y recintos que lo tienen

El Estadio Nacional Chelato Uclés se unirá a los estadios que usan membrana arquitectónica en el techado

  • 26 de noviembre de 2025 a las 17:38
Remodelación del estadio Nacional de Honduras: Material del techo y recintos que lo tienen
1 de 12

La instalación del nuevo techado del estadio Nacional Chelato Uclés de Honduras ha dejado muchas incógnitas en la población y aquí te aclaramos los detalles del lo que se está haciendo en el coloso capitalino.

Fotos: Cortesía.
Remodelación del estadio Nacional de Honduras: Material del techo y recintos que lo tienen
2 de 12

El Estadio Nacional Chelato Uclés contará con un techo moderno elaborado con membranas arquitectónicas, un material que muchos confunden con “lona” común, pero que en realidad es tecnología de última generación usada en recintos de clase mundial.
Remodelación del estadio Nacional de Honduras: Material del techo y recintos que lo tienen
3 de 12

Estas membranas especiales, como ETFE, PTFE o PVC tensado, destacan por ser extremadamente livianas en comparación con estructuras metálicas tradicionales, lo que facilita diseños amplios y espectaculares.
Remodelación del estadio Nacional de Honduras: Material del techo y recintos que lo tienen
4 de 12

Gracias a su bajo peso, este tipo de cubierta permite cubrir grandes extensiones sin necesidad de columnas adicionales, lo que mejora la visibilidad y crea un ambiente más limpio dentro del estadio.
Remodelación del estadio Nacional de Honduras: Material del techo y recintos que lo tienen
5 de 12

Además, las membranas tensadas ofrecen una flexibilidad que los techos metálicos no pueden igualar, permitiendo instalar formas curvas, dinámicas y modernas sin comprometer la resistencia.
Remodelación del estadio Nacional de Honduras: Material del techo y recintos que lo tienen
6 de 12

Una de las grandes ventajas es que algunos materiales, como el ETFE, son semitransparentes y permiten el paso de luz natural al interior, generando un ambiente luminoso y más agradable.
Remodelación del estadio Nacional de Honduras: Material del techo y recintos que lo tienen
7 de 12

Este ingreso de luz no solo mejora la estética del estadio, sino que contribuye al ahorro energético, ya que durante el día se necesita menos iluminación artificial
Remodelación del estadio Nacional de Honduras: Material del techo y recintos que lo tienen
8 de 12

La iluminación natural también evita reflejos molestos tanto para jugadores como para aficionados, convirtiendo el espacio en un entorno deportivo más cómodo y visualmente equilibrado.
Remodelación del estadio Nacional de Honduras: Material del techo y recintos que lo tienen
9 de 12

La membrana del nuevo techo dará al Chelato Uclés una apariencia futurista, ya que permite diseños ondulados, limpios y sin columnas, elevando el nivel arquitectónico del principal estadio del país.
Remodelación del estadio Nacional de Honduras: Material del techo y recintos que lo tienen
10 de 12

Aunque parecen frágiles, estas membranas poseen una resistencia sorprendente, capaces de soportar lluvias intensas, calor extremo y condiciones climáticas variables sin deteriorarse.
Remodelación del estadio Nacional de Honduras: Material del techo y recintos que lo tienen
11 de 12

Su durabilidad oscila entre 20 y 30 años, lo que garantiza una inversión sólida para la infraestructura deportiva de Honduras, reduciendo mantenimiento y asegurando larga vida útil.
Remodelación del estadio Nacional de Honduras: Material del techo y recintos que lo tienen
12 de 12

Este tipo de tecnología ya se utiliza en estadios emblemáticos como el Allianz Arena en Alemania, el Estadio Olímpico de Londres y La Cartuja en España, confirmando su estándar internacional.
Cargar más fotos