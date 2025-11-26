Mbappé se une a selecta lista con póker de goles, Real Madrid celebra y Camavinga sorprende

Real Madrid logró vencer al Olympiacos de Grecia en un partidazo por la fase de liga de la Champions League. Te mostramos las mejores postales que dejó el partido.
Chiquinho silenciaba a la Casa Blanca al minuto 8', Olympiacos se ponia a ganar ante Real Madrid y esto comenzaba a preocupar a sus aficionados, hasta que...
Un triplete del francés Kylian Mbappé en solo siete minutos -en el 22, el 24 y el 29- propició la remontada del Real Madrid al descanso en su visita a un Olympiacos griego (1-3) en el que el portugués Chiquinho abrió el marcador para los locales en el minuto ocho.
Mbappé, después de tres partidos sin marcar, anotó tres goles en la primera mitad del partido correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.
El hat-trick de Mbappé (en 6 minutos y 42 segundos) es el SEGUNDO más rápido en TODA la historia de la Champions League, sólo por detrás del triplete de Salah contra el Rangers en 2022 (en 6 minutos y 13 segundos).
El jugador del Real Madrid no le bastaría con sus tres goles y para el segundo tiempo tenía listo un tanto más.
Al 60' el francés marcó su cuarto tanto y ya en la presente Champions League suma nueve anotaciones.
Vinicius y Mbappé volvieron a conectarse, el brasileño le dio una de las asistencias para que marcara uno de sus goles.
Mbappé lleva 24 goles en 22 partidos en la temporada y por ahora se está metiendo a los libros de historia.
EL PRIMER PÓKER DE KYLIAN MBAPPÉ EN LA CHAMPIONS LEAGUE. Solamente Di Stéfano, Puskás y Cristiano Ronaldo lo habían conseguido anteriormente con el Real Madrid. ¿El mejor 9 del 2025?
Real Madrid volvió al triunfo luego de tres partidos sin poder hacerlo.
Real Madrid le dio el triunfo a Xabi Alonso, el DT festejó su cumpleaños el martes 25 de noviembre.
Todos se preguntan cómo está la relación entre Xabi Alonso y Vinicius, la siguiente imagen te lo responde.
Así fueron captados Xabi y Vinicius tras el triunfo del Real Madrid ante Olympiacos.
Camavinga NO está lesionado. Fue sustituido debido a un fuerte resfriado. Tenía dificultad para respirar, informan tras que fue sustituido al minuto 45.
Kylian Mbappé hizo que Xabi Alonso pudiera respirar tras una semana tensa en el Real Madrid.
Una mención especial para Olympiacos que dio un partidazo ante Real Madrid. Es la primera vez que la Casa Blanca gana en Grecia.
Kylian Mbappé se llevó el balón a casa..
También fue nombrado como el MVP del partido.