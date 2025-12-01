Tristeza y rostros desencajados: Familiares de Orinson Amaya llegan a la clínica donde falleció

Tristeza total en las afueras de un reconocido centro asistencial en San Pedro Sula tras el fallecimiento de Orinson Amaya, presidente del Marathón.
El deporte a nivel mundial está de luto tras confirmarse la perdida irreparable de uno de los hombres más queridos en el fútbol de la Liga Nacional de Honduras.
Orinson Amaya, presidente del Club Deportivo Marathón, a sus 52 años de edad en San Pedro Sula
En horas de la mañana, el jerarca se sintió muy mal de un fuerte dolor de espalda y rápidamente fue trasladado a un centro asistencial, sin embargo, perdió la vida por un infarto fulminante en una clínica de la ciudad de San Pedro Sula.
"Estamos muy quebrantados porque es una noticia muy fuerte para la familia, para nosotros que convivíamos día a día con él", dijo Rolin Peña, directivo del equipo verdolaga.
Peña fue una de las primera personas cercanas a Amaya en llegar a la clínica donde había fallecido el querido directivo hondureño.
El silencio reinaba en el reconocido centro asistencial de la ciudad de San Pedro Sula. Honduras pierde a uno de sus hombres luchadores y ejemplo para la sociedad.
"Maní" Suazo, otro de las figuras reconocidas figuras del equipo verdolaga no podía creer la noticia que acababa de recibir.
Amigos de Orinson caminaban por los pasillos de la clínica privada impactados por la perdida irreparable del empresario hondureño.
Minutos más tarde llegaron sus familiares con rostros desencajados y llenos de tristeza.
No era para menos, se fue uno de sus seres queridos. Orinson Amaya era apreciado a nivel nacional.
Varios clubes e instituciones han mandado sus mensajes de apoyo a los familiares del directivo de Marathón.
Por el momento no se ha confirmado el lugar donde será velado el cuerpo Orinson Amaya.
Sus últimos meses con vida fueron de mucha felicidad al estar celebrando el centenario de su querido Marathón.
Desde que asumió la presidencia de Marathón en diciembre de 2015, tras la salida de Yankel Rosenthal, Orinson Amaya emprendió una tarea de reconstrucción institucional dentro del club verdolaga.
En lo deportivo, la gestión de Orinson Amaya logró un hito importante: bajo su presidencia, Marathón rompió una sequía de ocho años sin títulos al consagrarse campeón en el torneo Clausura 2018.