¿A cuantos cigarros consumidos equivale respirar el aire de Tegucigalpa?

Harold López, director del Instituto Nacional Cardiopulmonar Instituto (INC) explicó a EL HERALDO que el contraste realizado no es preciso, pero tampoco incorrecto porque se debe diferenciar y aclarar que las afecciones que provocan el consumo de cigarrillos y las producidas por el peligroso aire que tenemos, no serán las mismas.

“El nivel de contaminación afecta y es indudable e innegable, pero el tabaco tiene miles de sustancias que afectan diversas partes de nuestro organismo, por ejemplo, para cardiopatía isquémica es diferente el nivel de contaminación con el tabaquismo”, resaltó.

No obstante, el experto aclaró que, aunque el consumo de tabaco y aire contaminado sí incide en el nivel de intercambio de oxígeno y descompensaciones cardíacas y el tabaco está relacionado con la parte ventilatoria del organismo humano.