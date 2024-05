En vivo: Consulte la calidad del aire en la capital de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - La calidad del aire no ha variado mucho sobre el territorio nacional desde que la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) decretó alertas.

La capa de humo se extiende sobre varias zonas del país, pero es el Distrito Central, compuesto por Tegucigalpa y Comayagüela, el municipio más afectado, según el mecanismo IQAir de medición de contaminación del aire, aunque este resultado es el mismo en otros sitios web como aqicn.org, etc.

