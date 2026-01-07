Familia de doña Deysi Castro agradece solidaridad y pide continuar ayuda

Tegucigalpa, Honduras.- La familia de doña Deysi Castro expresó su agradecimiento por visibilizar su situación de salud y generar una cadena de solidaridad.

Flavia Amador, hija de doña Deysi, manifestó que la publicación fue clave en un momento crítico para la familia. “Quisiera dar gracias a EL HERALDO por la nota que nos publicó. Fue muy importante para nosotros, especialmente ese día cuando mi mamá fue ingresada al hospital”, expresó.

Gracias a la publicación y al apoyo de personas de buena voluntad que se comunicaron con la familia, logramos recaudar un total de 10,833 lempiras, suma que representa un gesto de solidaridad para la familia Amador-Castro.

“Reitero nuestro más sincero agradecimiento, tanto en nombre mío, como hija, como de todos nuestros familiares”, añadió Flavia. La familia ha recibido mensajes de apoyo que también se han convertido en palabras de aliento y esperanza.

Actualmente, doña Deysi se encuentra en proceso de recuperación tras haber superado un derrame cerebral. Aunque su salud mejora, Flavia señala que es un proceso lento y que requiere cuidados especiales.

“Ya superó el proceso del derrame y está recuperando la movilidad del cuerpo. Afortunadamente salió de peligro tras la operación, pero aún no podemos cubrir la cuenta del hospital, que es muy elevada”, explicó la hija.

Ante esta situación, la familia solicita que la comunidad hondureña continúe apoyando la campaña solidaria iniciada. Actualmente, la prioridad es cubrir la cuenta hospitalaria, que asciende a 200 mil lempiras y financiar las terapias de recuperación que doña Deysi recibirá tres veces por semana en casa con la terapeuta.