Alcaldía cancela celebración del carnaval de Tegucigalpa por tragedia en la Guillén

Sin embargo, muchos comerciantes y empresas ya tenían todo listo para la gran celebración, por lo que la gran pregunta es qué harán con los compromisos adquiridos y la inversión realizada.

Ante esto, el alcalde del Distrito Central respondió que no descarta que se pueda llevar a cabo el festejo en otra fecha, pero que no se puede realizar la actividad, que llevaba por nombre “Feria de buen corazón”, ignorando la zozobra de los ciudadanos que han perdido todo.

“Yo entiendo que hay compromisos hechos, contratos hechos, tal vez con artistas... que esto no se planifica de un día para otro, que ya casi todo está listo, pero creo que no habrá quien no pueda entender lo que está pasando en la capital, porque no es la Guillén, al final es la capital”, concluyó Aldana.

