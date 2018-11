Vecinos de la colonia Predios del Recreo: “Solo vienen a medir la calle y no los volvemos a ver”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la ilusión de que un día les iban a pavimentar la calle se quedaron los vecinos de un sector de la colonia Predios del Recreo.



Hace a más de un año que se pavimentó la vía principal de la zona, sin embargo, aún hay unas vías que necesitan ser arregladas.



Falsas promesas

En varias ocasiones les han prometido que se van a terminar de pavimentar todas la calles de la colonia, sin embargo, todavía no se ven máquinas trabajando.



“Ya perdimos la cuenta de cuántas veces nos han prometido la pavimentación de las otras calles”, manifestó Reinel Sánchez, residente de la zona.



Asimismo, Sánchez contó a EL HERALDO que “solo vienen a medir la calle y después no los volvemos a ver por aquí, solo son promesas falsas”.



Algunas avenidas de la zona permanecen llenas de polvo durante el verano, mientras que durante el invierno los vecinos tienen que lidiar con el lodo que se forma en algunas calzadas.



Hay algunas vías de la colonia que están adoquinadas, pero ya empezaron a hundirse debido a que el adoquín ya tiene varios años y por la zona transitan pesados automotores.



El denunciante contó que una de las calles adoquinadas del sector se está destruyendo debido a que cuando pavimentaron la calzada principal no hicieron la unión respectiva con la otra calle.



“Una parte del adoquín se está destruyendo porque no unieron las calles”, confirmó Sánchez.



Hace casi dos años que se pavimentaron con concreto hidráulico un total de 533 metros lineales de la calle principal de la colonia.



Los vecinos le hacen un llamado a las autoridades de la comuna para que concluyan la pavimentación de la calzada y no solo lleguen a medir.