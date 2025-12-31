Monigotes de personajes políticos camino a la hoguera este fin de año

Tegucigalpa, Honduras.- Como parte de un ritual simbólico de limpieza para despedir 2025 y dar la bienvenida al Año Nuevo 2026 con esperanza y buenos augurios, cientos de capitalinos en distintos sectores del Distrito Central tienen listos los tradicionales monigotes del Año Viejo que serán incinerados a la media noche. Como es costumbre, los habitantes de la capital despedirán el año con estas figuras que suelen portar los rostros de personajes públicos que marcaron el acontecer político nacional, convirtiendo a los monigotes en una forma de crítica colectiva y expresión popular. Entre los rostros que hacen "fila india" camino a la hoguera destacan el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo; la excandidata presidencial Rixi Moncada; la presidenta Xiomara Castro y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya. “Los muñecos políticos son los primeros en venderse; a nosotros se nos acabaron desde inicios de diciembre. A las personas les llama la atención ver la cara de Rixi Moncada, de la presidenta o incluso diputados que fueron cohete quemado en el congreso”, aseguró Dennis Alvarado, vendedor de pólvora.

En un recorrido por distintos sectores de la capital, este rotativo constató que en municipios aledaños al Distrito Central —donde sí está permitida la comercialización de pólvora— se observa una mayor cantidad de monigotes alusivos al Año Nuevo a la vista de la población. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Durante diciembre, por ejemplo, la zona sur de la capital destaca por la presencia de numerosos monigotes, en su mayoría con tintes políticos, lo que, según los vendedores, se debe a la concentración de cueteras en los municipios que rodean al Distrito Central.

Precios

Pese a la amplia variedad de pólvora que se comercializa fuera de la capital, los vendedores aseguran que durante 2025 hubo una aceptación positiva de los monigotes, aunque las ventas fueron más bajas en comparación con años anteriores. “Los precios podrían variar desde 2,000 hasta 3,000 lempiras por año viejo dependiendo del tipo de tamaño y si van llenos con cuetes o no”, aseguró María Álmendárez, vendedora de monigotes.

Advertencias y sanciones en el DC

Mediante la campaña de concientización "Los Cuetes No son Juguetes" las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) advirtieron que los operativos de decomiso de pólvora están reforzados. Según Marco Méndez, gerente de Orden Público de la AMDC, hasta la fecha se incautaron más de cinco toneladas de pólvora, con multas que podrían superar varios salarios mínimos (15,395 lempiras)