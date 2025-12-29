Salud, trabajo, amor y un buen gobierno: los deseos de capitalinos para el 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Con el cierre de 2025 a la vuelta de la esquina, los capitalinos ya están listos para recibir el año nuevo 2026 entre recuerdos, nostalgia y la constante esperanza de tiempos mejores.

Aunque el 2025 se perfiló como un año complicado en el ámbito económico, debido al constante incremento de la canasta básica —que afectó los ingresos de miles de hondureños y comerciantes—, esto no ha apagado la llama de esperanza que permanece latente en el corazón de la población capitalina.

"La situación económica está mal, en años anteriores no parábamos de vender en este tiempo, pero eso no quita la esperanza de que el 2026 será mejor con la bendición de Dios, y que pronto podremos recuperar toda nuestra inversión", aseguro Edith Martínez, quien desde hace más de 18 años se dedica al comercio en la capital.

Al igual que Edith, muchas de las personas entrevistadas por este rotativo coincidieron en que, pese a las adversidades, el 2025 dejó importantes aprendizajes y retos que fortalecieron la resiliencia de los hondureños.

"Seguimos luchando y esperando que en unidad, los hondureños sigamos apoyándonos unos a otros y que las cosas salgan mucho mejor que el 2025", Darlin Fúnez, otro comerciante capitalino.