Salud, trabajo, amor y un buen gobierno: los deseos de capitalinos para el 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Con el cierre de 2025 a la vuelta de la esquina, los capitalinos ya están listos para recibir el año nuevo 2026 entre recuerdos, nostalgia y la constante esperanza de tiempos mejores.
Aunque el 2025 se perfiló como un año complicado en el ámbito económico, debido al constante incremento de la canasta básica —que afectó los ingresos de miles de hondureños y comerciantes—, esto no ha apagado la llama de esperanza que permanece latente en el corazón de la población capitalina.
"La situación económica está mal, en años anteriores no parábamos de vender en este tiempo, pero eso no quita la esperanza de que el 2026 será mejor con la bendición de Dios, y que pronto podremos recuperar toda nuestra inversión", aseguro Edith Martínez, quien desde hace más de 18 años se dedica al comercio en la capital.
Al igual que Edith, muchas de las personas entrevistadas por este rotativo coincidieron en que, pese a las adversidades, el 2025 dejó importantes aprendizajes y retos que fortalecieron la resiliencia de los hondureños.
"Seguimos luchando y esperando que en unidad, los hondureños sigamos apoyándonos unos a otros y que las cosas salgan mucho mejor que el 2025", Darlin Fúnez, otro comerciante capitalino.
Expectativas
En medio de las concurridas calles de la capital, que reflejan el ambiente propio de las festividades navideñas, los ciudadanos manifestaron sentirse expectantes ante la llegada del 2026, un año que también estará marcado por una transición gubernamental en Honduras.
“Lo importante es que comencemos bien el año nuevo con un cambio de presidente. Eso es importante porque confiamos en que se tomarán mejores decisiones para construir cosas buenas, algo que los hondureños pedimos desde hace años”, expresó Luis García, ciudadano.
"Tenemos fé que esta cambio de gobierno llega a beneficiarnos aún más; por eso estoy emocionado por el 2026, creo que en pocos días comenzará un capítulo para todos los hondureños, tanto los que tuvieron que salir del país como los que aún permanecemos en nuestra tierra", apuntó doña Sara Martínez.
Doña Consuelo Paz también espera que el 2026 le derrame mucha salud a ella, a los suyos y a los hondureños, pues enmedio de una enorme fila de pacientes en la farmacia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), sabe lo caro que le resulta enfermarse a un hondureño humilde.
En ese sentido, los capitalinos consultados concluyeron que pese a las dificultades vividas en 2025, esperan que el 2026 sea un año de dinamismo y mejores oportunidades en el ámbito económico, educativo, infraestructural y de seguridad a nivel nacional.
Por parte de Metro, la sección solidaria de EL HERALDO, deseamos un Feliz Año Nuevo a todos nuestros queridos lectores.