Famosos que anunciaron su compromiso o se casaron en 2025

El 2025 será recordado como el año en que muchas celebridades no solo conquistaron los escenarios, pantalla o estadios, sino también los corazones de sus seguidores con compromisos matrimoniales y bodas memorables. ¿Quiénes se comprometieron o se dieron el sí este año? Aquí te lo detallamos.
Uno de los momentos más comentados fue la propuesta matrimonial de Taylor Swift y Travis Kelce. La cantante y el jugador de fútbol americano oficializaron su compromiso el 26 de agosto, en una sesión de fotos en un jardín donde Taylor lució un anillo de estilo vintage que desató la euforia en sus fans.
Otro anuncio que causó revuelo fue el de Dua Lipa y Callum Turner, quienes en junio confirmaron su compromiso manteniendo un perfil discreto pero muy celebrado en redes sociales.
Zendaya, conocida por su privacidad, sorprendió a todos a inicios de año cuando fue vista en los Golden Globes luciendo un impresionante anillo de compromiso que confirmaba su futura boda con Tom Holland.
En el ámbito deportivo, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sellaron su amor con un enorme diamante de 30 quilates, después de casi una década juntos, generando expectativas de cuándo será su boda.
Por otro lado, Miley Cyrus anunció su compromiso con Maxx Morando tras cuatro años de relación, sumando así a la lista de parejas que decidieron dar el siguiente paso en 2025.
El año también estuvo marcado por bodas que abarcaron desde estilos vintage hasta eventos de lujo en destinos exclusivos. Por ejemplo, Selena Gomez y Benny Blanco celebraron una ceremonia íntima el 27 de septiembre en California, donde la cantante lució tres vestidos de Ralph Lauren.
En junio de 2025, la ex CEO de Amazon, Jeff Bezos, contrajo matrimonio con Lauren Sánchez en Venecia, en una boda llena de glamour con invitados como Leonardo DiCaprio y las Kardashian.
Demi Lovato y Jordan Lutes se casaron en California el 25 de mayo de 2025, luciendo un vestido de Vivienne Westwood, en una celebración privada.
En Europa, Charli XCX y George Daniel celebraron su unión con dos bodas: una en Londres y otra en Sicilia, Italia, en julio y septiembre, respectivamente.
Además, en Idaho, Patrick Schwarzenegger y Abby Champion contrajeron matrimonio en un club privado frente a un lago el 6 de septiembre.
Mientras que la hija de Antonio Banderas, Stella Banderas, se casó con Alex Gruszynski en un monasterio en España el 18 de octubre, con su padre entregándola en el altar.