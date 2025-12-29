Divorcios, peleas y romances: las polémicas protagonizadas por la farándula hondureña este 2025

Jennifer Fúnes y Milagro Flores protagonizaron tensos momentos en las redes sociales por utilizar el nombre "la dura". Y es que, la presentadora de HCH aseguró ser la "dura" de Honduras cuando lanzó su canción, a lo que Funes respondió que ese era su apodo y que ella lo había creado, por lo que ella era la "verdadera dura de Honduras". Flores, en otro tema, reiteró el apodo con la frase: “Soy la Dura, ninguna está a mi altura y ninguna se iguala”.