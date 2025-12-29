Divorcios, peleas y romances: las polémicas protagonizadas por la farándula hondureña este 2025

Uno de los romances más sonados del 2025 es el de la hermosa Malena Maradiaga con Eduardo Maldonado, el hijo menor del periodista y dueño de HCH. Después de varios rumores, la influencer confirmó su relación. La joven contó que comenzaron su noviazgo luego de una larga amistad.
Uno de los romances más sonados es el de Milagro Flores y el creador de contenido Supremo, quienes nunca han confirmado si son novios, pero protagonizan románticos momentos en las redes sociales. La pareja inició una relación después de que la presentadora terminara su noviazgo con "Pedrito".
A finales de junio, el cantante hondureño MaynorMC desapareció durante un viaje en Medellín, Colombia, junto a una modelo con la que viajó. El cantante estuvo desaparecido por cuatro días. El artista a su regreso a Honduras aclaró que no se trató de una estrategia de marketing para promocionar su música, pero no reveló detalles por motivos de seguridad.
La presentadora hondureña Laura Meza regresó a Honduras después de mudarse a Argentina con su novio Rodrigo Auzmendi. La catracha confirmó que terminó su relación por decisiones que tuvo que tomar y que estarían ligadas a un proceso legal relacionado con su hijo.
El creador de contenido y emprendedor, Facundo, compartió fotografías del también influencer Sandrez en estado de ebriedad, revelando que lo habían encontrado inconsciente en la paila de un vehículo en una prestigiosa colonia de la capital. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales.
La ruptura amorosa de la periodista Elsa Oseguera y el creador de contenido el Davis Flow. La presentadora de HCH reveló que durante varios años sufrió de violencia y malos tratos de parte de su expareja. Incluso circularon en las redes sociales videos donde se ve a Davis Flow alterado y gritando. Oseguera confesó que aguantó por mucho tiempo porque no tenía trabajo, ni dinero.
El creador de contenido Soy Rosel presentó a su novia, identificada como Meyli RS, y recibió fuertes críticas, pues cuestionaron la evidente diferencia de edad que existe en la pareja. El mismo hondureño compartió que su pareja, originaria de Santa Bárbara, tiene 17 años. El influencer, reconocido por ayudar a otras personas, aseguró que se casará con la joven y ahí será su "primera noche", pues afirma la ha respetado en todo momento.
Jennifer Fúnes y Milagro Flores protagonizaron tensos momentos en las redes sociales por utilizar el nombre "la dura". Y es que, la presentadora de HCH aseguró ser la "dura" de Honduras cuando lanzó su canción, a lo que Funes respondió que ese era su apodo y que ella lo había creado, por lo que ella era la "verdadera dura de Honduras". Flores, en otro tema, reiteró el apodo con la frase: “Soy la Dura, ninguna está a mi altura y ninguna se iguala”.
En una entrevista a EL HERALDO, Fancony aseguró que el día que tuviera a Jorge Cordero, esposo de la hondureña Lipstickfables, de frente lo golpearía, pues ese momento llegó durante la promoción del primer partido de Tiktokers realizado en San Pedro Sula. Los problemas surgieron por las burlas del conductor del Lengüetazo por el aspecto físico de Fancony.
La presentadora hondureña Marcela Duarte denunció a su pareja, un ciudadano argentino, por agredirla física y verbalmente. Según se conoció, por la Policía Nacional, Durate sufrió agresiones en reiteradas ocasiones
Alejandra Rubio fue la que más escándalos protagonizó durante este 2025. Desde su divorcio a dos meses de haber contraído matrimonio con el capitán Javian Thompson. Además, sufrió la pérdida de un bebé, luchó contra la depresión, y el polémico desalojo de la vivienda que compartió con su expareja por supuestamente no pagar la renta. La creadora de contenido se levantó de las cenizas y está finalizando el año con pie derecho, incluso hasta un tema lanzó.
Supremo causó revuelo en las redes sociales tras anunciar un supuesto romance con la influencer española Andrea Stein Feliu. La española aseguró que conocer a Supremo “es una de las cosas más bonitas que me han pasado en 2025. La pareja nunca oficializó su relación, pero al poco tiempo se separaron y quedaron en malos términos.