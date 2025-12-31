Elecciones Honduras 2025
Desde Australia: así recibió Sídney el Año Nuevo 2026
Sídney, una de las primeras ciudades del mundo en despedir el año, celebró la llegada del 2026 con un espectacular show de fuegos artificiales sobre la bahía, reuniendo a miles de personas y marcando el inicio de las celebraciones de Año Nuevo a nivel global.
Redacción El Heraldo
seguir +
Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 08:12
El Heraldo Videos
Videos
Desde Australia: así recibió Sídney el Año Nuevo 2026
Redacción El Heraldo
Videos mundo
Bienvenido 2026: Nueva Zelanda ilumina el cielo con fuegos artificiales
Cortesía
Videos Honduras
Con esperanza y gratitud, EL HERALDO les desea un feliz Año Nuevo 2026
Rodiney Cerrato
Videos mundo
Nueva Zelanda ya vive el 2026 con un impresionante show de luces
Cortesía
Videos mundo
Australia, entre los primeros países en celebrar la llegada del 2026
Cortesía
Videos Honduras
CNE cierra el proceso electoral y se define el nuevo mapa político del Congreso Nacional
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Liberales reaccionan uno a uno tras conocerse la declaratoria del CNE 2025
Lesly Chambasis
Videos
Diputado Jari Dixon critica influencia de EE. UU. en elección presidencial
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Mario Segura: Declaratoria electoral 2025 es legítima y los electos asumirán pronto en el Congreso
Lesly Chambasis
Videos deportes
Cambio de planes: Nohelia León pausa su camino al altar
Jefry Sánchez
Videos deportes
Cristiano Ronaldo, a 43 goles de los 1000
Redacción El Heraldo
Videos sucesos
Un incendio reduce a cenizas numerosos locales del Mercado Medina en San Pedro Sula
Jefry Sánchez