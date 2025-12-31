  1. Inicio
Desde Australia: así recibió Sídney el Año Nuevo 2026

Sídney, una de las primeras ciudades del mundo en despedir el año, celebró la llegada del 2026 con un espectacular show de fuegos artificiales sobre la bahía, reuniendo a miles de personas y marcando el inicio de las celebraciones de Año Nuevo a nivel global.

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 08:12
El Heraldo Videos