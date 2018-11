Montaña de basura invade una acera peatonal de la colonia Rubén Darío de Tegucigalpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde hace unas semanas la insalubridad se ha apoderado de la colonia Rubén Darío, debido a un botadero ilegal de basura que se ha formado en la zona.



Todos los días hay enormes cerros de basura sobre la acera de la calle de la zona, obstaculizando la libre circulación de los peatones.



“Uno no puede hacer uso de la acera, porque todos los días está llena de basura”, lamentó Axel García, un peatón que transitaba por la zona.



Temor por epidemia

Bolsas llenas de basura, cajas, ramas de palmeras, hasta vegetales en mal estado permanecen sobre la estructura peatonal.



El promontorio de basura se ha formado por la falta de un contenedor para depositar los desechos sólidos.



“Aquí no hay donde depositar la basura, por lo que hay personas que han hecho de la acera un lugar para tirar la basura”, expresó una vecina que prefirió omitir su nombre.



Los denunciantes contaron que tienen miedo que en la zona haya problemas de salud debido a la acumulación de desechos.



“Los olores no se soportan y además es peligroso, porque se puede desatar una epidemia”, expresó en tono preocupado Otto Alcerro, un vecino de la colonia.



Las autoridades de las empresas prestadoras del servicio de limpieza de la comuna en varias ocasiones le han hecho el llamado a los vecinos de los barrios y colonias para que respeten el horario del tren de aseo.



La Alcaldía mantiene en vigencia a una prohibición de no depositar basura en espacios públicos.



Los capitalinos que infrinjan la ley serán multados con sanciones que van desde los 5,000 lempiras. Los denunciantes solicitan la instalación de un contenedor de basura en la zona.



