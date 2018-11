Retiran promontorio de basura en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Transitar por la calle La Fuente, que conecta con el barrio Buenos Aires, provocaba un enorme pesar debido a un botadero de basura que se encontraba en la vía pública.



Lo que más llamaba la atención de la zona donde estaba el botadero de basura es que hay un rótulo que han instalado las autoridades de la comuna que dice: ¡No tirar basura!



Sin embargo, hay personas irresponsables que no lo respetan y lanzan los desechos en el espacio público.



La insalubridad en la zona era alarmante debido a que la basura se esparcía por toda la calzada.



Asimismo, los desperdicios estaban obstaculizando el libre tránsito de los ciudadanos debido a que la plataforma peatonal pasaba cubierta de basura.



Respuesta inmediata

Tras la denuncia publicada en la sección Barrios & Colonias de EL HERALDO al sector se presentó una cuadrilla de la empresa Ama Honduras S.A. (Amahsa), que se encargó de la limpieza.



Los trabajadores de la empresa llegaron armados de palas, escobas y otros utensilios para realizar las obras de limpieza.



Los pobladores de la zona comentaron que algunas personas ajenas al barrio iban a lanzar basura al botadero que se había formado en la vía pública.



Petición

Sin embargo, a pesar de que la zona fue limpiada por los colaboradores de la empresa de limpieza, los vecinos consideran que su petición no fue escuchada en su totalidad.



“De nada sirve que solo la retiren, porque quizás al día siguiente está lleno de basura otra vez”, dijo un vecino del lugar que prefirió mantenerse en el anonimato.



Para los pobladores del barrio, la única alternativa para evitar que la basura sea depositada en la vía pública es que las autoridades de la comuna instalen varios botes de basura o un contenedor de desechos sólidos.



“Lo que se requiere aquí para evitar que la basura esté en la zona es la instalación de un contenedor”, afirmó el denunciante.



Las autoridades de la empresas de barrido en varias ocasiones le han pedido a los capitalinos conocer y respetar el horario del tren de aseo para evitar la acumulación de basura en los espacios públicos.



Las autoridades de la comuna informaron que a diario se recolectan más de 1,000 toneladas de basura en toda la antañona Real de Minas.



Las autoridades de la Alcaldía Municipal mantienen en vigencia una prohibición de no arrojar basura en espacios públicos.



Los capitalinos que infrinjan la ley serán multados con sanciones que van desde los 5,000 lempiras.