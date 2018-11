Botadero de basura en plena calle del barrio Buenos Aires de Tegucigalpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Transitar por el barrio Buenos Aires de la capital, especialmente por la calle La Fuente, sencillamente genera un enorme y profundo pesar al observar un botadero de basura clandestino que está en plena calle.



¡Rótulos de adornos!

Lo curioso de todo esto -y posiblemente lo que más llama la atención de algunos ciudadanos que quizá son ajenos a esta zona- es que en la pared del muro está un rótulo que dice: “Prohibido botar basura”.



Entonces la pregunta es ¿por qué las personas corremos a hacer todo lo contrario a lo que se nos comunica?



Si usted tiene la oportunidad de pasar por este lugar se dará cuenta de la desagradable imagen que está plasmada en ese sector y que no puede pasar desapercibida, pues desde lejos se aprecian las montañas de desperdicios que llaman a gritos a las moscas.



Ante esto, no es un secreto que los vecinos de La Fuente se están enfrentando a un gran problema, puesto que con los desechos que las demás personas se acercan a colocar en este botadero de basura clandestino los malos olores no se hacen esperar.



La disyuntiva

¿Quién tiene la culpa? ¿Los mismos habitantes del sitio por depositar en esa esquina de la vía los restos? ¿O las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), quienes son las encargadas de coordinar el tren de aseo?



Ante esta situación, uno de los residentes mencionó que “lo que pasa es que ese es el lugar que se ve factible para depositar la basura, aquí lo que hace falta son unos buenos contenedores para que los residuos no queden en el suelo y los perros no la revuelvan o rieguen”.



Clamor a la autoridad

El ciudadano, quien pidió manejar su identidad en el anonimato, realizó un llamado a las autoridades locales para la colocación de botes para basura en el área.



De esta manera pretenden implementar orden en la zona y evitar que animales lleguen a romper las bolsas y propaguen el contenido de las mismas.



Esto debido a que el camión de la limpieza no hace los recorridos a tiempo, según los afectados.