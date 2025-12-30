Colectivos de Libre se toman la Alcaldía del Distrito Central tras declaratoria oficial del CNE

Se trata de un pequeño grupo de personas los que se encuentran en el lugar y afirman que no entregarán la alcaldía

    Con banderas de Libre se encuentran varias personas afuera de la Alcaldía Municipal.

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 19:18

Tegucigalpa, Honduras.-Varios colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) se tomaron las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Distrito Central (AMDC) luego de la declaratoria final de las elecciones generales en Honduras.

Las personas que están en el lugar afirman que no van a entregar la alcaldía, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializará los resultados a nivel de diputaciones y corporaciones municipales.

"Ana Paola y Cossette, el pueblo hondureño las odia por traición a la patria. Vendidas" y "Aldana, amigo, el pueblo está contigo", son algunos de los mensajes escritos en pancartas que cargan las personas en el lugar.

Cabe mencionar que se trata de un pequeño grupo de personas los que se encuentran en el lugar y quienes afirman que la declaratoria es un fraude y que no entregarán la alcaldía.

