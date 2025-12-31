  1. Inicio
Las 12 fotos con las que William y Kate Middleton despiden el año de su regreso público

La pareja real cerró 2025 con un recorrido visual por los últimos doce meses

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 08:45
El príncipe William y Kate Middleton cerraron 2025 con un recorrido visual por los últimos doce meses.

La pareja compartió en Instagram una selección de imágenes inéditas que documentan tanto sus compromisos oficiales como los momentos que marcaron un año atravesado por la enfermedad y la recuperación de la princesa de Gales.

La secuencia arranca en enero con una fotografía de la conmemoración del Día del Holocausto en el Guildhall de Londres, donde William y Kate aparecen sosteniendo velas junto al primer ministro Keir Starmer y representantes de la comunidad judía.

Le sigue una imagen de Middleton durante su visita a la Unidad de Madres y Bebés de Action for Children en la prisión HM Styal, un trabajo relacionado con su iniciativa de primera infancia.

Entre las instantáneas destaca la aparición del príncipe George junto a su padre en las conmemoraciones del 80º aniversario del Día de la Victoria en Europa. Russell Myers, periodista de The Mirror, declaró en agosto que aquella fue "la primera señal de que George asumiría futuras funciones"

Una fuente del palacio añadió entonces que se trataba de "una gran responsabilidad sentarse a charlar con veteranos como ellos".

El mes de junio queda registrado con el tradicional desfile Trooping the Colour, donde William aparece junto al rey Carlos III y la princesa Ana. Aquella ceremonia tuvo un peso especial por el diagnóstico de cáncer del monarca.

"Es una demostración de fuerza", señaló una fuente del palacio a The Post. "El Rey está sirviendo a su país y no va a permitir que un diagnóstico se lo impida".

Para Kate Middleton, el Trooping the Colour marcó su primera aparición pública tras anunciar que se encontraba en remisión del cáncer. Un mes después reapareció en Wimbledon, donde entregó el trofeo del campeonato individual masculino a Jannik Sinner, retomando así una de sus tradiciones más arraigadas como patrona del All England Club.

La colección también incluye el recibimiento que William y Kate ofrecieron al presidente Donald Trump cuando aterrizó en Windsor en septiembre para su visita de Estado, así como una imagen del príncipe jugando al voleibol durante su viaje a Río de Janeiro en noviembre.

Las 12 fotografías trazan el mapa de un año en el que la Casa Real británica enfrentó dos diagnósticos de cáncer simultáneos y en el que Kate Middleton protagonizó uno de los regresos más esperados de la monarquía contemporánea.

