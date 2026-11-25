Tegucigalpa, Honduras.- Tres empleados de una empresa de mudanzas fueron rescatados sanos y salvos luego de ser víctimas de un secuestro virtual en la aldea El Tablón, en el Distrito Central, Francisco Morazán. El operativo fue ejecutado por agentes de la DPI y equipos especializados de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), después de recibir una alerta sobre la situación de los trabajadores, quienes fueron engañados mediante una supuesta solicitud de servicio de flete. De acuerdo con las investigacione, los tres jóvenes, de entre 20 y 21 años, fueron contactados por desconocidos que se hicieron pasar por clientes y solicitaron un traslado de carga, por lo que se movilizaron hasta una zona rural de El Tablón a bordo de un camión color blanco, propiedad de la empresa Transportes SV.

Una vez en el lugar, los empleados comenzaron a recibir llamadas telefónicas intimidatorias en las que los delincuentes les aseguraban que habían ingresado a un territorio controlado por miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación. Mediante las comunicaciones, los sujetos amenazaron a los trabajadores con dispararles si intentaban moverse o abandonar el sector, con el propósito de mantenerlos aislados y evitar que pudieran pedir ayuda. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De manera simultánea, los extorsionadores se comunicaron con el propietario de la empresa de mudanzas y los familiares de los jóvenes para hacerles creer que los tenían secuestrados y exigirles 100,000 lempiras a cambio de su liberación.

Tras conocer lo ocurrido, agentes antisecuestros activaron los protocolos de búsqueda y utilizaron técnicas especiales de investigación y rastreo para localizar a los afectados antes de que sus familiares o empleadores realizaran algún pago. La operación permitió ubicar a los tres trabajadores en laaldea El Tablón, donde fueron rescatados sin que presentaran daños, según el informe policial. Posteriormente, los jóvenes recibieron atención inmediata y fueron trasladados a un lugar seguro para reencontrarse con sus familiares.

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La DPI advirtió que esta modalidad delictiva continúa afectando a trabajadores y empresas que ofrecen servicios a domicilio, particularmente en actividades relacionadas con mudanzas, fletes, entregas y asistencia técnica. Según las autoridades, los delincuentes suelen realizar llamadas desde números telefónicos extranjeros, principalmente con el prefijo +57, correspondiente a Colombia, para engañar a las víctimas y mantenerlas en lugares aislados o con dificultades de comunicación. Mientras los trabajadores permanecen incomunicados o bajo amenazas, los extorsionadores contactan a sus familiares o empleadores para exigir cantidades de dinero bajo la falsa amenaza de un secuestro.