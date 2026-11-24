El Paraíso, Honduras.- Una mujer fue detenida tras ser señalada como presunta responsable de un accidente de tránsito en el que murió un agente de la Policía Nacional.

Según las investigaciones, la conductora habría huido del lugar tras la colisión, sin auxiliar a la víctima.

La detenida, de 31 años, es investigada por suponerla responsable del delito de homicidio imprudente en perjuicio del agente policial Ervin Josué Hernández Sosa.

La mujer es originaria del barrio San Isidro y, al momento de su captura, las autoridades le decomisaron un vehículo tipo turismo, color azul, que estaría relacionado con el accidente.