El Paraíso, Honduras.- Una mujer fue detenida tras ser señalada como presunta responsable de un accidente de tránsito en el que murió un agente de la Policía Nacional.
Según las investigaciones, la conductora habría huido del lugar tras la colisión, sin auxiliar a la víctima.
La detenida, de 31 años, es investigada por suponerla responsable del delito de homicidio imprudente en perjuicio del agente policial Ervin Josué Hernández Sosa.
La mujer es originaria del barrio San Isidro y, al momento de su captura, las autoridades le decomisaron un vehículo tipo turismo, color azul, que estaría relacionado con el accidente.
El hecho ocurrió el pasado domingo 22 de noviembre en la carretera CA-5, que conduce de El Paraíso hacia la aduana de Las Manos, específicamente a la altura de la residencial Santa Martha.
De acuerdo con las investigaciones, tras producirse la colisión, la conductora habría abandonado la escena sin auxiliar al agente Hernández Sosa, quien resultó gravemente herido.
El policía fue trasladado de emergencia a un centro asistencial de Tegucigalpa; sin embargo, debido a las lesiones sufridas falleció.
Las investigaciones permitieron identificar a la sospechosa y ubicarla en el barrio El Calvario, en el municipio de El Paraíso, donde se ejecutó su detención.
La captura fue realizada mediante acciones coordinadas entre la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), asignadas a la Unidad Departamental de Policía número 7 (UDEP-7).
Posteriormente, la mujer fue trasladada a las oficinas de la DPI en El Paraíso y será puesta a la orden del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente.