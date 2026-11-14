Capturan a tres supuestos mareros de la 18 en operación en Yorito

Yoro, Honduras.- Tres presuntos miembros de la Pandilla 18 fueron capturados en una operación conjunta entre elementos de la Policía Nacional (PN) y efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras, en el departamento de Yoro. Las acciones de seguridad que dieron con la detención de los tres antisociales se ejecutaron en la aldea El Destino, jurisdicción del municipio de Yorito. Estos responden a los nombres de Jason Daniel Núñez Cálix, de 20 años de edad, alias "Anubis". Según la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Jason Núñez funge como gatillero, dentro de la Pandilla 18.

Este ha sido detenido en dos ocasiones anteriores: el 18 de abril de 2024, por el delito de tráfico de drogas, el 10 de julio de ese mismo año, sospechoso y reseñado por el delito de robo con intimidación. Un segundo arrestado es Jobel Campos Barrera, de 41 años, apodado "El Nene", también con el rango de gatillero, en esa organización criminal. Fue arrestado 25 de febrero de 2016, por los dolos de robo de vehículo, atentado y portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido. El 18 de marzo de marzo de 2023, por porte ilegal de arma de fuego, y el 25 de febrero de este año, por el delito de robo de vehículos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Varios delitos

Otro de los detenidos fue identificado como Pedro José Avilez Mancía, de 32 años de edad, originario y residente de San Pedro Sula, conocido con el mote de "El Viejo"; al igual que los otros dos, según la DAET, es uno de los sicarios de la Pandilla 18.

Los tres aprehendidos son investigados por haber participado en homicidios y muertes múltiples sucitadas en el departamento de Yoro, ya que habrían generado incidencia delictiva en Yorito. En el operativo les decomisaron tres armas de fuego con sus respectivos proyectiles, dos teléfonos celulares y un vehículo tipo pick up. Los detenidos fueron enviados a los tribunales de justicia, donde deberán de responder por los cargos penales de asociaciones terroristas y porte ilegal de arma de fuego.