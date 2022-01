La ruta de búsqueda, la moto acuática y la ayuda: Padre de Angie explica cómo avanza el caso

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.- En su voz es evidente la preocupación y la desesperación de los seis días de angustia que ya suman tras la desaparición de su hija Angie Samantha Peña Melgares, de 22 años de edad, sin embargo, el padre de la joven se mantiene con esperanza y fe de que pronto la amarga pesadilla terminará y podrá volver a tenerla de frente, sana y salva.



Walter Peña se ha mantenido desde el primer momento activo en la búsqueda de su hija, la cual se realiza por aire y agua con el objetivo de hallarla cuanto antes, pues si la joven naufragó, como apunta una de las hipótesis, el tiempo es uno de los principales retos a superar.



El acongojado padre ha realizado además el papel fundamental de informar a la familia, a los medios de comunicación y a la población hondureña sobre el avance en las investigaciones y los recorridos, por lo que aún en medio de la odisea que vive, se tomó unos minutos de su tiempo para conversar con EL HERALDO acerca de las labores de rastreo y sus peticiones para quienes siguen el caso.

VEA: Mamá de Angie pide ayuda a Xiomara Castro: "Por favor, usted es madre y comprende mi dolor"



Mientras iba a bordo de una de las lanchas que recorren el mar Caribe, Peña manifestó que sigue creyendo en que "la niña" -como él le llama cariñosamente- está viva, pues a pesar de las meticulosas labores de búsqueda con avionetas y lanchas, además de buzos experimentados, no hay ni siquiera rastros de alguna prenda de Angie.



"Ahora la búsqueda se centra en tierra firme, porque a estas alturas ya hubiera aparecido rastro de algún tipo de accidente, de la jet sky, (la moto acuática) no sale a flote, no hay rastros de vestimenta y se ha hecho un barrido exepcional por vía marítima", detalló a este rotativo.

Ella es Angie Samantha Peña, joven desaparecida en Roatán, específicamente en la playa de West Bay.







El padre de la joven profesional de administración y negocios no descarta todavía que su hija haya sido víctima de un rapto, pues al no haber indicios de ella y pese a que las últimas imagénes en las cámaras de seguridad de la isla de Roatán la muestran ingresando al mar a bordo del vehículo acuático, no es improbable que haya sido víctima de criminales mientras navegaba, por lo que ha implorado a las autoridades que la búsqueda también sea llevada a tierra firme.

ADEMÁS: "Estamos descartando la posibilidad de que mi hija esté en el mar": Padre de Angie Peña



El capitalino aseguró que ya han habido acercamientos con las autoridades policiales de investigación, quienes han mostrado total disposición de apoyarle en su petición, sin embargo, sigue siendo vital continuar buscando en el mar, pues aún no se termina de "peinar" todas las zonas a las que el viento y el agua pudieron haberla arrastrado.

La población debe estar atenta

La últimas imágenes que los familiares de Angie y las autoridades tienen de ella son las fotografías en las que se le ve contenta lista para emprender el paseo sobre la moto de agua, vistiendo un traje de baño en color rosa con círculos anaranjados. Esa imagen es la que el padre de la joven pide que los hondureños tengan presente, pues si llegan a verla a ella, su ropa o el vehículo acuático, les pide que lo reporten lo antes posible a la familia o a los números de emergencia de las autoridades.



El progenitor de la joven promesa compartió con EL HERALDO una fotografía en la que se ve a Angie de espalda, sentada sobre el jet sky y enfatizó que fue tomada minutos antes de desaparecer.

Esta es una de las últimas fotos de Angie antes de la desaparición.







Walter Peña también comentó que como una medida para incentivar a quien sepa algo sobre su hija se está ofreciendo una recompensa a cambio de información verídica y aprovechó para pedir que no jueguen con el caso, pues recordó que una vida y la paz de una familia están en juego.

Una odisea en el mar y otra en la isla

A la búsqueda de Angie Samantha se han sumado además de su padre, su mamá y su hermana, quienes al igual que Walter se niegan a regresar a su hogar en Tegucigalpa con su familia incompleta. Cada día, desde ese trágico 1 de enero, los tres han abordado las lanchas y junto a los rescatistas han recorrido cientos de millas naútica con la esperanza de ver a Angie a lo lejos, tomarla de la mano y ayudarla a subir al bote.



Sin embargo, para ello han tenido que apelar a la solidaridad de la población, pues la mayoría de las lanchas y aeronaves que participan en la búsqueda han tenido que ser costeadas por ellos mismos, pues lamentablemente el Estado no dispone del presupuesto suficiente para este tipo de eventualidades.



"Aquí estamos mi hija, mi esposa y yo y aquí los costos operativos que hay que sufragar son altísimos, yo me he estado sosteniendo con la ayuda de personas de buena voluntad que nos siguen apoyando para seguir en la búsqueda de mi hija. Desde el costo del combustible, la contratación de embarcaciones, vuelos de helicópteros y avionetas, todo eso ha salido de nosotros. No nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que el gobierno resuelva por su lado porque nos han ayudado inmensamente, pero hay que poner nosotros nuestro esfuerzo para poder encontrar a mi hija", manifestó.

Estas son algunas de las rutas emprendidas por las lanchas que han sido costeadas por la familia Peña.







Por otra parte, cuando cae la noche y se suspende la búsqueda para que los equipos puedan descansar y retomar al siguiente día la labor, la familia también tiene que regresar a Roatán, donde debe solventar necesidades básicas como la alimentación y el hospedaje de los tres miembros, una tarea difícil en uno de los sectores más caros del país.



Ante esta situación, los Peña Melgares continúan pidiendo el apoyo de los corazones solidarios a través de cualquier donativo a la cuenta de Bac 746297041 a nombre de Lizzy Rachel Peña Melgares, hermana de Angie.

De igual manera, el apoyo no solo se limita a lo económico, pues la acongojada familia sabe que la fortaleza que encuentran cada día para acudir a una nueva expedición también es gracias a las oraciones y mensajes de aliento que reciben a cada minuto, esas mismas plegarias son las que esperan que puedan permitir que Angie Samantha regrese al seno familiar para seguir cumpliendo sus sueños.

LE PUEDE INTERESAR: Papá de Angie Peña agradece a los hondureños por las colaboraciones para hallar a su hija