Matan a disparos a una mujer en Juticalpa, Olancho

Olancho, Honduras.-Una mujer fue acribillada a disparos la noche del jueves 4 de diciembre en la colonia El Edén, en Juticalpa, departamento de Olancho, en el nororiente de Honduras.
La fallecida fue identificada como Dania Carolina Rosales, de 36 años de edad.
Informes preliminares indican que la fallecida se encontraba de visita en la colonia El Edén, porque ella era residente de la colonia Los Periodistas de la ciudad industrial.
Hasta el momento no hay datos más precisos sobre cómo ocurrieron los hechos, pero se conoció que un hombre en motocicleta la acribilló a disparos, dejándola malherida.
Rosales fue trasladada hasta un centro asistencial, pero falleció unos minutos después de haber ingresado, confirmaron los médicos.
Se desconocen los motivos de este crimen ni quién lo habría perpetrado. Su cuerpo fue trasladado hasta la morgue de la zona para realizar el proceso legal correspondiente.