Matan a disparos a una mujer en Juticalpa, Olancho

Olancho, Honduras.-Una mujer fue acribillada a disparos la noche del jueves 4 de diciembre en la colonia El Edén, en Juticalpa, departamento de Olancho, en el nororiente de Honduras.

La fallecida fue identificada como Dania Carolina Rosales, de 36 años de edad.

Informes preliminares indican que la fallecida se encontraba de visita en la colonia El Edén, porque ella era residente de la colonia Los Periodistas de la ciudad industrial.