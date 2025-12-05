  1. Inicio
Predicador Santiago Zúniga sufre accidente en Talanga, ¿cuál es su estado de salud?

El reconocido predicador Santiago Zúniga, protagonizó un accidente vehicular en Talanga, generando preocupación entre sus seguidores de redes sociales

  • 05 de diciembre de 2025 a las 15:12
El predicador Santiago Zúniga sufrió un accidente vehicular.

Foto: redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- El predicador Santiago Zúniga, más conocido en redes sociales como el apóstol "Chago", sufrió un accidente de tránsito en el municipio de Talanga, Francisco Morazán, este viernes 5 de diciembre.

Según el reporte preliminar, la camioneta Toyota Prado en la que viajaba "Chago", se salió de la vía por las "malas condiciones de la carretera", perdiendo el control de la unidad. Presuntamente viajaba con rumbo hacia Nicaragua.

Video: motociclista atropella a vendedora de golosinas en Comayagüela

Hasta ahora, se sabe que el reconocido predicador no sufrió percances durante el incidente. Testigos manifestaron a través de redes sociales que "se encuentra fuera de peligro".

El vehículo quedó a la orilla de la calle.

(Foto: redes sociales)

Al lugar llegaron agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para indagar sobre las causas del accidente vehicular.

La noticia ha generado revuelo en redes sociales, pues "Chago" se convirtió en una figura muy popular en redes sociales.

No obstante, otros usuarios de internet, no dudaron en traer a mención que la camioneta en la que viaja el predicador "fue un regalo" del expresidente Manuel Zelaya.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

