Predicador Santiago Zúniga sufre accidente en Talanga, ¿cuál es su estado de salud?

Tegucigalpa, Honduras.- El predicador Santiago Zúniga, más conocido en redes sociales como el apóstol "Chago", sufrió un accidente de tránsito en el municipio de Talanga, Francisco Morazán, este viernes 5 de diciembre. Según el reporte preliminar, la camioneta Toyota Prado en la que viajaba "Chago", se salió de la vía por las "malas condiciones de la carretera", perdiendo el control de la unidad. Presuntamente viajaba con rumbo hacia Nicaragua.

Hasta ahora, se sabe que el reconocido predicador no sufrió percances durante el incidente. Testigos manifestaron a través de redes sociales que "se encuentra fuera de peligro".