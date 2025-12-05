Video: Hombre que barría afuera de negocio es impactado por un carro fuera de control

Cortés, Honduras.-Una cámara de seguridad captó el momento en que un carro impactó contra un hombre que estaba barriendo la calle en Villanueva, Cortés, en el norte de Honduras.

El fallecido fue identificado como Cruz Antonio González, de 56 años, quien estaba barriendo frente a un negocio de perfumes y celulares en la zona, durante la madrugada el jueves 4 de diciembre.

El hermano de la víctima, Alfredo González Portillo, dijo que él estaba dentro del local y cuando se percató de la ausencia de su hermano salió a ver, pero se encontró con él sin signos vitales.

Detalló que el vehículo responsable del atropello no se detuvo, incluso retrocedió y huyeron de la zona con rumbo desconocido.