Video: Hombre que barría afuera de negocio es impactado por un carro fuera de control

Cortés, Honduras.-Una cámara de seguridad captó el momento en que un carro impactó contra un hombre que estaba barriendo la calle en Villanueva, Cortés, en el norte de Honduras.
El fallecido fue identificado como Cruz Antonio González, de 56 años, quien estaba barriendo frente a un negocio de perfumes y celulares en la zona, durante la madrugada el jueves 4 de diciembre.
El hermano de la víctima, Alfredo González Portillo, dijo que él estaba dentro del local y cuando se percató de la ausencia de su hermano salió a ver, pero se encontró con él sin signos vitales.
Detalló que el vehículo responsable del atropello no se detuvo, incluso retrocedió y huyeron de la zona con rumbo desconocido.
"Agarraron contravía y dejaron el vehículo abandonado más abajo", afirmó el acongojado hombre.
En las cámaras de seguridad de la zona se puede ver que la camioneta que impacta a González, iba a alta velocidad en un curva y perdió el control del carro.
En una maniobra por enderezarlo termina impactando por el costado de la unidad contra González, lanzándolo unos metros de donde estaba y quitándole la vida de manera instantánea.
Se desconoce hasta el momento el paradero del conductor; las autoridades policiales no se han pronunciado al respecto.