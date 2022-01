Mamá de Angie pide ayuda a Xiomara Castro: "Por favor, usted es madre y comprende mi dolor"  

ROATÁN, HONDURAS.- Angie Peña desapareció desde hace seis días y su madre, angustiada y devastada por no saber nada, pidió este miércoles a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ayuda para buscar a su hija.

"Por favor señora presidenta Xiomara Castro, ayúdenos a buscar a mi hija. Usted es madre y comprende mi dolor", dijo la progenitora de Angie a través de la radioemisora HRN.

Hasta ahora la presidenta hondureña que tomará poder de su cargo el próximo 27 de enero no se ha referido al tema.

Además, Walter Peña, padre de la joven capitalina, expresó en un canal de televisión "Yo les pido que hagan la búsqueda terrestre, porque ya en el mar es difícil. Ayer (miércoles) recorrimos más de 100 millas náuticas, se sobrevoló todas las costas beliceñas, también las mismas embarcaciones que salieron hoy hicieron un rastreo por Omoa, Cortés, hasta llegar a Punta Sal y tampoco se encontró nada".



Desaparecida

El caso de Angie Peña, desaparecida cuando practicaba deporte acuático en Roatán, Islas de la Bahía, deja más dudas que respuestas. Aunque se ha buscado por aire, mar y tierra no hay rastros de la joven.



Las autoridades competentes, por su parte, continúan buscándola intensamente por mar en todo Roatán, Belice y Guatemala, pero no encuentran rastro de la joven ni de la moto acuática en la que se transportaba.



"Como lecciones aprendidas en años anteriores yo tuve la experiencia de poder tener incluso rescates de nueve días, entonces soy bien optimista de poder tener resultados en más tiempo", dijo el sub comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en Islas de la Bahía, Andy López.