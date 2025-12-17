Asaltantes le quitan motocicleta a un joven en la colonia Bella Vista, en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue despojado de su motocicleta de forma violenta la noche del martes 16 de diciembre, mientras se encontraba estacionado frente a su vivienda.
El hecho ocurrió en la colonia Bella Vista, en Comayagüela, alrededor de las 7:11 de la noche. Cámaras de seguridad ubicadas en el sector captaron el momento exacto del asalto.
En el video se observa a la víctima detenida sobre su motocicleta, con su teléfono celular en la mano y un cartón de huevos colocado sobre el tanque de gasolina.
Segundos después, una motocicleta con dos hombres a bordo se aproxima por detrás y se estaciona a su lado. En cuestión de instantes, los sujetos comienzan a amenazarlo, por lo que el hombre no dudó en entregar su vehículo para evitar ser agredido.
Tras cometer el robo, uno de los asaltantes huyó en la motocicleta en la que llegaron, mientras que el otro escapó en el vehículo robado.
La víctima corrió inmediatamente hacia su vivienda y, aún visiblemente alterado, alertó a su padre sobre lo sucedido, gritándole: “¡Papi, me robaron la moto!”.
Pese a los intentos de auxilio, no fue posible recuperar el vehículo, ya que los delincuentes escaparon sin dejar rastro.
Las imágenes del asalto han generado preocupación entre los hondureños, quienes consideran que este hecho refleja los altos niveles de inseguridad que se viven en diversos barrios y colonias del Distrito Central.