Asaltantes le quitan motocicleta a un joven en la colonia Bella Vista, en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue despojado de su motocicleta de forma violenta la noche del martes 16 de diciembre, mientras se encontraba estacionado frente a su vivienda.

El hecho ocurrió en la colonia Bella Vista, en Comayagüela, alrededor de las 7:11 de la noche. Cámaras de seguridad ubicadas en el sector captaron el momento exacto del asalto.

En el video se observa a la víctima detenida sobre su motocicleta, con su teléfono celular en la mano y un cartón de huevos colocado sobre el tanque de gasolina.