Cámaras de seguridad captan asalto en la colonia Lomas del Norte de la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Las cámaras de seguridad ubicadas en la colonia Lomas del Norte, de la capital, lograron captar el momento en que un grupo de asaltantes les quitaron sus pertenencias a varias personas.

En el clip compartido en las redes se puede ver que al menos cinco hombres se conducían en un vehículo tipo turismo color gris. Por la distancia de la cámara no se logra ver la placa del vehículo.

El hecho ocurrió la noche del viernes 12 de diciembre, a eso de las 9:46 de la noche. En la zona hay varias personas caminando cuando el vehículo llega y se bajan los malhechores.