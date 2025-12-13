Tras una persecución, joven muere acribillado a disparos en San Marcos de Colón, Choluteca

Choluteca, Honduras.-Un joven fue acribillado a disparos en las últimas horas en el sector de Comalí, San Marcos de Colón, Choluteca, en la zona sur de Honduras.

El fallecido fue identificado como Josué David Fúnez, quien era originario de Talanga, Francisco Morazán.

De acuerdo con la información preliminar, Fúnez estaba siendo perseguido y cuando finalmente fue alcanzado, sacado del vehículo y acribillado a disparos.