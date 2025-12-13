  1. Inicio
Tras una persecución, joven muere acribillado a disparos en San Marcos de Colón, Choluteca

El joven estaba siendo perseguido y cuando finalmente fue alcanzado, sacado del vehículo y acribillado a disparos

  • Actualizado: 13 de diciembre de 2025 a las 07:41
El fallecido fue identificado como Josué David Fúnez, quien era originario de Talanga.

 Foto: Cortesía

Choluteca, Honduras.-Un joven fue acribillado a disparos en las últimas horas en el sector de Comalí, San Marcos de Colón, Choluteca, en la zona sur de Honduras.

El fallecido fue identificado como Josué David Fúnez, quien era originario de Talanga, Francisco Morazán.

De acuerdo con la información preliminar, Fúnez estaba siendo perseguido y cuando finalmente fue alcanzado, sacado del vehículo y acribillado a disparos.

Hasta el momento se desconocen los detalles de quiénes perpetraron el hecho o los motivos del mismo.

Las autoridades llegaron al lugar para acordonar la escena a la espera de Medicina Forense, quienes hicieron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron hasta la morgue de la zona.

