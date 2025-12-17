  1. Inicio
Cuadro a cuadro del momento en que dos hombres despojan de su motocicleta a un ciudadano

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que dos hombres despojaron de su motocicleta a un joven, frente a su propia vivienda

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 12:19
Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que dos asaltantes despojaron de su motocicleta a un joven, frente a su propia casa, en la colonia Bella Vista, de Comayagüela.

Foto: Captura de video
El hecho ocurrió en horas de la noche del martes —16 de diciembre—. Aparentemente, el joven regresaba de comprar un cartón de huevos cuando dos hombres lo obligaron a entregarle su motocicleta.

Foto: Captura de video
La víctima se encontraba frente a su vivienda, aun sobre su moto, y viendo el teléfono celular, sin preocupación alguna.

Foto: Captura de video
En el video se observa como, de un momento a otro, dos desconocidos, que también viajaban en una motocicleta, se acercan al joven y comienzan a amenazarlo.

Foto: Captura de video
La víctima no logró escabullirse de los asaltantes, ya que lo tomaron por sorpresa.

 Foto: Captura de video
Uno de los delincuentes se mantuvo sobre su motocicleta, mientras que el segundo se bajó para ejercer presión sobre la víctima.

 Foto: Captura de video
El joven, intimidado, se bajó de su motocicleta y le entregó su vehículo. Posteriormente, los dos asaltantes huyeron con la motocicleta.

Foto: Captura de video
La víctima, con el cartón de huevos en sus manos, corrió rápidamente hasta su vivienda con el temor de ser atacado nuevamente.

Foto: Captura de video
En uno de los videos captados por las cámaras de seguridad, se escucha al joven gritarle a su papá: “Papi, me robaron la moto”.

Foto: Captura de video
Los asaltantes huyeron inmediatamente de la escena, sin dejar rastro de su paradero. El video ha causado revuelo entre la población, ya que, para algunos, muestra la inseguridad que vive el país actualmente.

Foto: Captura de video
