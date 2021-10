Vacunación contra el covid-19 será vital en el Feriado Morazánico

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras millares de hondureños se movilizarán para consumar el Feriado Morazánico con sus visitas a las playas o parques, también podrán iniciar o completar su esquema de vacunación contra el covid-19 en puntos estratégicos.



La baja afluencia de personas en los centros de inmunización en las últimas semanas más el crecimiento inminente de casos por día, así como los fallecimientos, han provocado que se analice vacunar a la población durante el asueto que iniciará el 4 de octubre para el sector público y desde el 6 para la empresa privada.



En estaciones de autobuses, playas, parques, centros comerciales, hoteles y balnearios podrían establecerse puntos móviles de inoculación con un solo objetivo: abarcar a más población con la vacuna anticovid.

EL HERALDO Plus, tras consultar con expertos y autoridades, mapea siete escenarios en los que la población podrá vacunarse contra el covid-19 durante el Feriado Morazánico, durante el cual al menos un millón de personas podrían desplazarse por el territorio nacional, según proyecciones de la Secretaría de Turismo.



La intención con la recreación de los modelos es ayudar a los tomadores de decisiones a implementar los puntos de vacunación en aquellos lugares donde habrá más movimiento de personas para contribuir en el descenso de muertes y enfermos de virus.

Escenarios

Para los médicos en primera línea es esencial que se implementen puntos de vacunación durante el feriado con el propósito de reducir los contagios y, en la mejor de las situaciones, los decesos producto de los encuentros con aglomeraciones y sin medidas de bioseguridad en los individuos.



La vacunación en estaciones de autobuses, según los expertos, permitirá captar a toda la población que se trasladará a lo interno del país, que es mucha debido a que la mayoría no cuentan con vehículo propio.



De hecho, la Secretaría de Salud habilitó un punto de cobertura en la Gran Central Metropolitana de Buses de San Pedro Sula con el fin de concretar las acciones contra el virus y, también, tener un parámetro para replicar la idea en otras estaciones del país por causa de la convergencia de las personas.

Para la vacunación en las playas ocurren dos situaciones: la primera es que es ideal en virtud de la cantidad de personas que estarán diseminadas en esos sitios y, la segunda, como aspecto negativo será que las vacunas ocupan la cadena de frío para conservarse, lo que impediría realizar la inmunización en esos puntos de la nación, conoció EL HERALDO Plus.



“Las autoridades deben emplear una buena estrategia para vacunar a las personas de las playas, es lo más conveniente porque son muchas las que las visitarán”, dijo el médico Kevin Estrada.



En los hoteles y balnearios también es vital la vacunación porque son frecuentados por muchos individuos durante la temporada que vive el país.

En tanto, en los parques y centros comerciales se debe aprovechar la población que se abstuvo de salir y que, en efecto, decidió realizar turismo interno, o mientras realiza sus actividades cotidianas.



EL HERALDO Plus conoció que en los siguientes días las autoridades de la Secretaría de Salud oficializarán los lugares en los que se establecerán los puntos de vacunación durante el asueto tomando en consideración la convergencia de la población.



No obstante, Turismo ha previsto habilitar centros de vacunación móviles en Tegucigalpa, Choluteca, Olancho, Comayagua, en el occidente y en litoral atlántico de Honduras, que son las zonas más concurridas en los asuetos.

Tres de cada diez personas de la población meta ya tienen el esquema completo. Foto: El Heraldo

Es vital

La doctora Cinthia Chicas, del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), estimó como “vital” la vacunación en lugares estratégicos durante el Feriado Morazánico porque “todavía tenemos miles de hondureños que no se han vacunado”.



“La personas no se quieren vacunar y este es un buen momento para salir a buscarlos, porque no deben seguir sin la cobertura”, planteó.



“Debemos aprovechar el Feriado Morazánico vacunando en las playas, en el exterior de la ciudad y en lo interno. Se debe establecer una buena estrategia porque la población no puede estar mucho más tiempo sin las dosis en su organismo”, añadió.



Por su parte, la exsecretaria de Salud, Elsa Palou, comentó que la población que realizará turismo en el asueto debe estar vacunada cumpliendo (en la medida de lo posible) con las normas de autocuidado.

“Ojalá las personas que vayan a vacacionar se vacunen, traten de estar en lugares al aire libre y usen doble mascarilla; lo idóneo sería -desde el punto de vista de Salud- que la gente evitará aglomeraciones, porque se puede desatar una nueva oleada de casos”, aseveró.



El infectólogo Tito Alvarado aseveró que el incumplimiento de la bioseguridad en el Feriado Morazánico dejará una nueva oleada de casos, afectando más a la población que todavía no se ha vacunado y a la que solamente tiene una dosis.



“Es muy probable que miles se infecten y muchos mueran porque ya tenemos la variante delta en el territorio nacional”, advirtió.

Recuperación

Aunque para los médicos el Feriado Morazánico puede agudizar la crisis sanitaria en Honduras, para el turismo es la brecha que le permitirá recomponerse del golpe económico que provocó el confinamiento de 2020.



“El asueto es una bonita oportunidad para ayudar al turismo, para dinamizar la economía, para levantar el sector más golpeado por la pandemia que dejó millones en pérdidas y a muchos sin empleo”, expresó el subsecretario de Turismo, Selvin Barralaga.



De acuerdo con las cifras de Salud, hasta el 25 de septiembre 2.2 millones de personas tenían el esquema completo contra el coronavirus, una cifra “que permite dar confianza a la población para hacer turismo en el Feriado Morazánico”.

Como incentivo para que la población realice turismo, las personas que presenten su carnet de vacunación que certifique la aplicación de las dosis gozarán de descuentos en restaurantes y hoteles, entre otros negocios.



Proyecciones de la Secretaría de Turismo indican que la movilización de al menos un millón de personas dejaría una derrama económica de unos 1,500 millones de lempiras.



“Para nosotros, entre más feriados existan es mejor, porque así levantamos al grupo más afectado”, precisó.

Serán 22,000 personas las que estarán diseminadas en todos los puntos turísticos de Honduras para salvaguardar la integridad de los veraneantes.



Además, el 90% del personal del sector turístico está vacunado, estima la propia Secretaría de Turismo, mientras se alista para ejecutar todos los protocolos de bioseguridad con el fin principal de evitar la propagación del coronavirus.



Los especialistas en primera línea de atención recomiendan a la población cuidarse con todas as normativas porque -según las estadísticas- la peor consecuencia podría ser una oleada de covid-19 que aumentará los muertos y los enfermos en el país.

El Picacho es una opción para hacer turismo en la capital durante el asueto. Foto: El Heraldo



