Los pros y contras de la diferencia de edad en el amor

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El amor no tiene edad, dicen algunas parejas, pero el sexo y las personas sí; por eso los que se atraen y se llevan muchos años de diferencia suelen reflexionar antes de pasar de su condición de amantes a pareja estable.

"La preferencia por las personas mayores no se relaciona únicamente con la apariencia física. En su mayoría la atracción se ve más ligada a la personalidad de cada uno y a la sabiduría que posea", afirman expertos.

A continuación te exponemos los pros y contras de salir con una persona mayor que tu:

Ventajas

1- Madurez: La ventaja de tener una relación con alguien más mayor que, además, sea lo suficiente maduro e independiente, reside en nuestro particular aprendizaje de las relaciones de pareja, pues la experiencia que arrastra nuestro novio nos influenciará de un modo u otro, ya sea explotando en situaciones de desacuerdo o dejándonos llevar hacia niveles sentimentales diferentes a los anteriores.

2- Saben qué quieren: Siempre que empezamos a conocer a otra persona nos sentimos indecisos porque en ocasiones no sabemos ni qué es lo que el otro quiere; sin embargo, cuando salimos con alguien más grande, desde un inicio se suele hablar de lo que la otra persona piensa, quiere y desea respecto al rumbo de la relación.

3- Mayor confianza: A nivel familiar, un novio más mayor supone cierta confianza para unos padres que, si omiten el factor edad, empatizarán mucho mejor con tu pareja.

4- Independencia: No buscan hacer todo por ti, dejan que aprendas por tu propia cuenta. No obstante, estarán a tu lado si necesitas de su apoyo. Permiten que experimentes y aprendas, pero esto no significa que no se preocupen por las cosas que hagas.

5- Estabilidad: Tienen equilibrio emocional e incluso económico. Esto te permitirá sentir mayor seguridad, pues no tendrás dudas sobre lo que tu pareja quiere, siente y está dispuesta a hacer.

Desventajas

1- El sexo: Nuestra pareja, mayor que nosotros, podrá presumir de una mayor experiencia pero, también, adolecerá de cierta fatiga o pasividad a la hora de mantener unas relaciones sexuales más continuadas durante años anteriores.

2- Experiencia de vida: Los años que separan a la pareja han servido evidentemente para acumular muchas vivencias que la otra parte desconoce. El ritmo de vida o los objetivos difieren entre las partes.

3- Relaciones íntimas: La energía del hombre cambia con la edad. Si bien es cierto que contará con más experiencia para saber cómo complacerte, también le resultará más complicado seguir tu ritmo y los encuentros serán más esporádicos.

4- Planes de futuro: Es posible que con tu edad te plantees tener un hijo, sin embargo, este objetivo de vida quede lejos a tu pareja. Es posible que ya los haya tenido o, tal vez, ya no tenga edad para cuidar de bebés.

5- Círculo de amistades: Su entorno de amigos y conocidos, evidentemente, estará en consonancia a su edad, por lo tanto, esta circunstancia es posible que te haga sentir desplazada ante un entorno con el que no conectas por afinidad e intereses.