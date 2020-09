El "squirt" en las relaciones sexuales, ¿es un orgasmo u orina?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Algunas mujeres lo han vivido y no saben qué es, otras siente vergüenza de experimentarlo, ya que no tienen idea porqué les sucede y otras no sabían que existía. En esta nota te contamos más acerca de esa reacción natural conocida como "squirt" y qué debes hacer para conseguirla.



Al igual que los hombres, las mujeres durante el acto sexual expulsan fluidos corporales como el sudor, mayor salivación y por supuesto, fluidos vaginales.

Algunas han notado que en ocasiones ese líquido parece ser más abundante que otras, y muchas erróneamente lo asocian con el debilitamiento pélvico al momento de vivir altos niveles de placer y por ende, les produciría el efecto de orinarse.



Sin embargo, los sexólogos afirman que se trata de una serie de eyuculación femenina, que incluye orina diluida, por lo que es incolora e inodora.



El término squirt significa "chorro" y es justamente la forma en la que se presenta esa reacción al placer. Todo sucede de forma muy rápida y de manera abundante.

¿Cómo conseguirlo?

De acuerdo a los expertos, ninguna mujer debe sentirse obligada a vivir esa experencia, o sus parejas a provocarla, ya que las reacciones durante las relaciones sexuales pueden ser muy variadas y no significa que unas sean más gratificantes que otras.



Hay mujeres que aunque han experimentado orgasmos reales, pueden representarlo a través de gotitas o chorros menos abundantes.

Pero si deseas probar tu éxito en conseguirlo, lo primero que los sexólogos aconsejan hacer es erotizar el cuerpo, es decir, las caricias, besos, roces y juegos previos son fundamentales.



Después del "calentamiento" es necesario acercarse a las zonas más sensibles y estimularlas lo suficiente, ya sea manualmente o con ayuda de objetos sexuales.



Y luego, el rumbo del encuentro sexual dependerá de la comunicación y armonía con la que trabaje el equipo involucrado. Si no se logra en el primer intento, no te preocupes, recuerda que lo más importante es disfrutar los momentos a su manera.

