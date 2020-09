¿Cómo dejar de ser una persona celosa con tu pareja?  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los celos son uno de los fenómenos más dañinos que se pueden experimentar en una relación amorosa, la cual puede ser complicada, pero los celos, sin duda, contribuyen a que ésta se deteriore y se degrade más fácilmente.

"Los celos no necesariamente significan que eres una persona insegura. Algunas veces la causa de un ataque de celos es un miedo no especificado o una necesidad no cubierta. Para identificarlo, es de ayuda entender tus inseguridades personales y las razones subyacentes para que reacciones de la forma en que lo haces". explican especialistas.

Por lo anterior, te describimos 7 formas para dejar de ser una persona celosa:

1- Reconoce que te comportas de forma celosa

¿Cómo dejar de ser celosa o celoso? De nada van a servir los consejos que se muestran a continuación si no reconoces que tu comportamiento está siendo exagerado y es poco saludable para tu relación.

Está claro que no siempre es fácil hacer autocrítica, pero seguramente seas capaz de reconocer que tu forma de actuar está dañando a tu pareja y te está convirtiendo en una persona tremendamente infeliz.

2- Confía en tu pareja

La confianza en la pareja y los celos son incompatibles, por lo que es necesario que aprendas a confiar en tu pareja. La buena salud de la relación se basa en el respeto y la confianza mutua, por eso debes dejarle disfrutar de su propia vida. Las relaciones funcionan cuando los dos miembros tienen su propio espacio, así que no estropees lo que os ha unido y lo que os ha hecho tan felices juntos.

3- Piensa de manera realista

Una vez hayas detectado que estás comportándose de forma demasiado exagerada, es el momento de hacer un esfuerzo por cambiar, de lo contrario, los celos te invadirán. Si en tu mente aparece el pensamiento de que “tu pareja está con alguien”, piensa en la veces que te ha demostrado su amor y en las nulas pruebas que tienes para acusarle.

4- Trabaja en ti

Los celos son muchas veces consecuencia de una baja autoestima y de la inseguridad. Las personas celosas, además, sufren una gran dependencia emocional, pues sienten una gran preocupación a ser abandonadas. Es por eso que el primer paso para superar los celos es trabajar en uno mismo.

5- Olvida el pasado

Una vez que hayas detectado cuál es el problema, si lo que te está haciendo reaccionar así es culpa de alguna relación del pasado, mejor que pases página y disfrutes del momento presente. Las malas experiencias tienen algo bueno, y es que nos hacen crecer y convertirnos en mejores personas si aprendemos de ellas.

6- Averigua qué es lo que te hace ser celosa o celoso

Es posible que los celos puedan haber surgido por tu baja autoestima o porque has tenido una experiencia traumática en una antigua relación. Por tanto, es necesario que averigües qué es lo que te hace comportarte así, pues puede que de esta manera comprendas mejor qué te ocurre. Busca pistas en tu comportamiento.

7- Mejora la comunicación con tu pareja

La comunicación puede evitar conflictos en la relación, por lo que es bueno que pases más tiempo con tu pareja, te comuniques con él, conozcas sus necesidades, y le muestres tu confianza y respeto. Y si algo te preocupa, mejor que se lo cuentes. Eso sí, debes ser cuidadosa a la hora de hablar de este tema tan sensible.

Finalmente, debes de entender que los puntos anteriores, en ocasiones, pueden no surgir efecto, pues si los celos son patológicos es necesario que acudas a terapia psicológica para tratar el problema de raíz.