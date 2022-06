Los asistentes y ausentes a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos

Pero también hay otros que decidieron no acudir al evento por razones ajenas a la polémica con las tres naciones antes mencionadas, por lo que a continuación enumeramos los países que sí irán y los que no, en ese orden respectivo.

Desde que se supo que estas tres naciones -con administraciones de izquierda- no habían sido invitadas, otros mandatarios comenzaron a poner en duda su asistencia, pues aunque sí contaban con una invitación, aseguraron que no irían si no se incluía a sus vecinos.

De los más de 30 países que conforman el continente americano, tres no fueron tomados en cuenta por la organización de la cumbre, estos son Cuba, Nicaragua y Venezuela, pues a sus gobiernos se les condena por las múltiples denuncias de violación a los derechos humanos y por conductas antidemocráticas.

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Los ojos del continente están puestos en la celebración de la Cumbre de las Américas , pues además de que en el evento se abordarán temas de interés regional, como la migración, economía, cambio climático, entre otros, también llama la atención la ausencia de varios mandatarios, algunos porque no fueron invitados y otros porque decidieron no asistir.

Chile: Aunque el recién ascendido presidente chileno, Gabriel Boric, es parte de la izquierda latinoamericana, él no respaldó la postura de otros mandatarios de dejar de ir a la Cumbre tras que no se tomara en cuenta a Cuba, Nicaragua y Venezuela, al contrario, su canciller dijo que sí participará.

Panamá: Antes de que Costa Rica se planteara si acudir o no, Panamá ya tenía una respuesta afirmativa a la invitación. Laurentino Cortizo, presidente del país, dijo en abril al secretario de Estado, Antony Blinken, que estaba en total disposición de asistir.

Costa Rica: El recién electo presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves no dudó en asistir, pues ve en esta reunión la posibilidad de comenzar a unir fuerzas con los demás países americanos.

Belice: Aunque no hay datos exactos sobre su confirmación, se asume que la joven nación estará representada en la Cumbre, pues suele mantenerse al margen de conflictos su relación con sus vecinos.

Estados Unidos: Estados Unidos será la sede de la Cumbre de las Américas y por ende, el encargado de decidir quiénes son bienvenidos y quienes no. Es por eso que la presencia del presidente Joe Biden es más que segura.

Los que no irán

Cuba: Como lo mencionamos antes, Cuba ni siquiera tuvo que decir que no, simplemente no fue invitado.

“Puedo asegurar que en ningún caso asistiré”, escribió en un extenso hilo de Twitter el presidente Miguel Díaz-Canel, quien afirmó que “el gobierno de Estados Unidos concibió desde un inicio que la Cumbre de las Américas no fuera inclusiva”.

Nicaragua: La misma historia aplica para Nicaragua, quien enfrenta la misma sanción al quedar fuera del evento. Aunque su presidente, Daniel Ortega, también opina que no estaba interesado ir.

““Desde aquí le digo al ‘Yankee’: ‘olvídense, no nos interesa estar en esa cumbre... no nos interesa. Esa cumbre no enaltece a nadie... esa cumbre ensucia, embarra”’, manifestó.

Guatemala: El resto de países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica también tendrán ausencia en la Cumbre. Para el caso, Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, confirmó que no participaría.

Giammattei ha sido de los principales críticos de la reciente reelección de su fiscal general, Consuelo Porras. “Lo dije y lo repito al embajador de esa nación que este país podía ser de este tamaño (chico), pero que mientras yo fuera presidente, a este país se le respetaba y se le respeta la soberanía”, afirmó.

Honduras: La presidenta hondureña, Xiomara Castro, no asistirá a la Cumbre de las Américas que se lleva a cabo en la ciudad de Los Ángeles, California, en su lugar enviará a su canciller, Eduardo Enrique Reina.

“Asistiré a la Cumbre solo si están invitados todos los países de América, sin excepción”, dijo decidida en sus redes sociales. Luego, en un segundo pronunciamiento agregó: “Si no estamos todas las naciones, no es Cumbre de las Américas. El estudio más grande de un americano es América”.

El Salvador: En el caso del “pulgarcito”, la no asistencia del presidente Nayib Bukele no se debe a una reacción en solidaridad con los otros tres países no invitados, sino que según trascendió, en representación del país estará la ministra de Asuntos Exteriores, Alexandra Hill.

México: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó desde hace varios días que no participaría. “No voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. La exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país”, indicó el mandatario.

Venezuela: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, tampoco fue tomado en cuenta, ante lo que reaccionó de la siguiente forma en su cuenta de Twitter: “En Venezuela tenemos el camino claro: unión, inclusión, diversidad, democracia y el derecho a construir nuestro propio destino. Rechazamos las pretensiones de excluir y discriminar a pueblos en la Cumbre de las Américas”.

Sin embargo, no es un asunto contra Venezuela como nación, sino contra los líderes actuales, pues se conoció que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conversó vía telefónica con el líder venezolano Juan Guaidó la tarde del miércoles en el marco de la Cumbre de las Américas.

El presidente Biden expresó su apoyo por las negociaciones venezolanas como el mejor camino a la restauración pacífica de las instituciones democráticas, elecciones justas y libres, y el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos”, informó la Casa Blanca en un comunicado.

Uruguay: el presidente Luis Lacalle Pou tuvo que cancelar su asistencia tras confirmar su contagio por covid-19 y no podrá ir a la Cumbre.

