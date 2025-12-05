EE UU ataca nueva lancha en el Pacífico en pleno debate por la legalidad de las operaciones

Washington, Estados Unidos.-Las fuerzas armadas de Estados Unidos publicaron este jueves un video de un nuevo ataque contra una lancha supuestamente ligada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, en medio de la controversia en el Senado por legalidad de estas operaciones militares de la Administración Trump contra buques de este tipo y sus tripulantes.

El ataque, que habría sucedido el jueves, fue anunciado por el Comando Sur en su cuenta oficial de X y presentado como parte de las operaciones de la ofensiva 'Lanza del Sur' y provocó la muerte de cuatro tripulantes, descritos como "narcoterroristas" por el Ejército.

La publicación afirma que la orden del ataque fue dada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien se encuentra en el ojo del huracán mediático luego de que el Washington Post revelara que en septiembre las fuerzas estadounidenses ordenaron un segundo ataque contra una embarcación en el Caribe para eliminar a dos sobrevivientes de un primer disparo.