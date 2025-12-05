Cuba supera los mil nuevos casos de dengue y chikunguña registrados en un día

La Habana, Cuba.- El Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) informó este viernes que los nuevos casos de dengue y chikunguña detectados la víspera suman 1.023, en medio de la actual epidemia combinada de ambas arbovirosis.

La directora de Salud Ambiental del Minsap, Susana Suárez, detalló en la televisión estatal que en la jornada previa diagnosticaron 627 contagios de chikunguña para un acumulado de 40.801.

En el caso del dengue, resultaron positivas 396 pruebas realizadas, dijo la especialista, que no ofreció el acumulado para esta enfermedad.

Suárez explicó que el total de pacientes graves asciende a 64 (14 menos que el día anterior) y 12 se encuentran en estado crítico (uno menos que el día anterior), “de los cuales 11 son menores de un año”.