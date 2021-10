Imágenes revelan qué les dijo Gabby Petito a los policías tras altercado con su novio

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- El caso de Gabby Petito sigue en investigación y esta vez se revelaron pistas sobre una pelea que tuvo con su novio Brian Laundrie, durante su viaje en agosto pasado, dos semanas antes de que desapareciera.

Las imágenes difundidas fueron captadas por la cámara corporal de la Policía de Utah, ellas corresponden al pasado 12 de agosto y muestran el momento en que los agentes intervinieron a la pareja y Petito confesó haber tenido un altercado con su novio mientras lágrimas rodaban de su mejilla.

"Yo le pegué primero, pero el me agarró de la cara y su uña me cortó, puedo sentirlo, me arde", le contó Petito a uno de los policías refiriéndose a Brian Laundrie. Aunque el motivo del conflicto se desconoce, testigos dijeron haber visto a la pareja peleando por un teléfono mientras "se golpeaban como dos niños peleando".

El reporte

La Policía de Utah recibió una llamada de una persona que reportó una disputa doméstica en la carretera. "Pasamos en coche y el caballero abofeteaba a la chica", dijo la persona que llamó. "Luego nos detuvimos. Corrieron arriba y abajo de la acera. Él procedió a golpearla, se subió al auto y se fueron", expresó el testigo.



La policía localizó la camioneta y detuvo a la pareja después de que el vehículo excedió el límite de velocidad, abandonó abruptamente su carril y chocó contra una acera, según un informe policial del agente de Moab Eric Pratt.

La conversación de Petito con la Policía

Tras la intervención de las autoridades, Petito fue interrogada sobre el impasse con su novio y en el video que dura casi una hora se puede ver su angustia por lo sucedido y por no querer separarse de Laundrie.

"Acabamos de pelear esta mañana. Problemas personales", le explicó Petito a Pratt.



"¿Lo abofeteaste primero? ¿Y solo en la cara?", se puede escuchar a Pratt preguntando a Petito. "Bueno, seguía diciéndome que me callara", respondió ella.



"¿Sin embargo, te golpeó? Quiero decir, está bien si dices que lo golpeaste, y luego entiendo si te golpeó, pero queremos saber la verdad si realmente te golpeó, porque ya sabes... ", dijo Pratt.

'DID HE HIT YOU?': Newly released bodycam video shows Utah police officer asking Gabby Petito about her fight with Brian Laundrie https://t.co/aK8BJ4jS3q pic.twitter.com/N2oPKKaprV — Fox News (@FoxNews) October 1, 2021



"Supongo, supongo, sí, pero le pegué primero", responde Petito. Luego, el agente le pregunta dónde la golpeó, animándola a ser honesta.



"Bueno, me agarró la cara, como, supongo... No le gustó, me golpeó en la cara. No me dio un puñetazo en la cara ni nada", le respondió Petito.



"¿Te abofeteó o qué?", pregunta Pratt.



"Bueno, él, como, me agarró con sus uñas, y creo que por eso se ve... definitivamente me cortó aquí -señalando la mejilla- porque puedo sentirlo", dijo Petito.



En un momento, Petito les pide a los agentes que respondieron que no la separen de Laundrie, diciendo "como que somos un equipo, por favor. Me va a dar mucha ansiedad. ¿Podemos tener, como, una multa de conducción?".

"Lo mejor que puedo hacer es llamar a mi supervisor y ver si me falta algo aquí", le dice el agente.

Petito, casi llorando, se ofrece a pagar cualquier multa en lugar de implicar cargos. Pratt le dice que trate de calmarse, ofreciéndose a llamar a su supervisor para "ver si el supervisor puede decirme algo que me falta para que esto no suceda".



Por su parte, Brian Laundrie tenía pequeños rasguños visibles en la cara y el brazo derecho, pero "no temía por su seguridad" y "no mostraba ningún indicio de que pudiera ser víctima del 'síndrome del novio maltratado'", según el informe policial de Moab.

Buscan a Laundrie

Luego de permanecer callado sobre la misteriosa desaparición de su prometida Gabby Petito, el joven señalado como de interés, Brian Laundrie, ha sido reportado como desaparecido por su familia.

Según el reporte, el paradero de Brian "se desconoce actualmente". Sus padres aseguran que no saben de él desde el 14 de septiembre, cuatro días después de que se conociera que regresó a su casa solo, sin su novia, luego de haber estado fuera por más de dos meses recorriendo los lugares más emblemáticos de EE UU.

Tras haberse reportado que se encontró un cadáver en el Grand Teton National Park que cumple con la descripción de Petito de 22 años, la policía allanó la vivienda de los padres de Brian, en la que vivía junto a su prometida.

Agentes del FBI fueron al domicilio de los padres de Laundrie en North Port, de donde retiraron varias cajas y se llevaron un auto que, según los vecinos, usaba la madre del joven.

