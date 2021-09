La misteriosa desaparición de una joven que recorría EE UU junto a su novio

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Gabrielle "Gabby" Petito tenía un gran sueño: recorrer todo Estados Unidos, por lo que la joven de 22 años empacó su mochila y llenó el tanque de su carro para viajar por el país.



Gabby viajaba en compañía de su prometido Brian Laundrie, quien meses después regresó a su casa en Florida sin su novia, contrató un abogado y se negó a cooperar con las autoridades en la búsqueda de Petito.



Gabby y Brian emprendieron su viaje el 2 de julio para conocer los lugares más emblemáticos de la nación, la pareja compartía en sus redes sociales la emoción por su aventura. La última vez que Petito fue vista en persona fue el 25 de agosto a través de una videollamada con sus padres.



Esto es lo que ha provocado más consternación en la familia, pues los jóvenes viajaban juntos en una van Ford Transit del 2012 y su prometido regresó a su casa a bordo de ella.



La pareja no esperó tanto tiempo y acudió a la policía para denuncia la extraña desaparición. Los padres de Gabby han dicho que su pareja se ha negado a cooperar, por lo que están desesperado y han pedido ayuda para encontrar a su hija.

Gabby junto a su novio Brian. Foto: Instagram







El papá de la joven publicó en sus redes sociales fotos de la joven con todos los datos de contacto en caso de que alguien llegara a saber algo y se encuentran a la espera de su regreso. Petito mide 5 pies con 5 pulgadas (167 centímetros) y pesa unas 110 libras. Gabby tiene varios tatuajes incluyendo uno en el antebrazo que dice "let it be", como la canción de los Beatles.



Gabby y Brian llevaban dos años viviendo juntos en Florida.



Joseph Petito afirmó que su hija es un "espíritu libre", alguien que ama la naturaleza y las cosas simples.



La familia de Gabby abrió una cuenta de GoFundMe para apoyar a la familia en la búsqueda, de igual forma se creó la página en Facebook "Find Gabby" para dar con su paradero.