Buscan a Brian Laundrie, novio de Gabby Petito, en una reserva natural en Florida

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Cinco días después de haber reportado como desaparecido a Brian Laundrie, el prometido de Gabby Petito, las autoridades informaron que lo buscan en la zona pantanosa de una reserva natural cercana a su domicilio en Florida.



La policía de North Port, Florida, dijo el martes que los investigadores han regresado a la reserva natural Carlton en busca de Brian Laundrie, de 23 años, después de escuchar el testimonio de sus padres.



Los investigadores han recorrido la reserva natural durante el fin de semana, pero no han tenido éxito.



Según el reporte de la policía, Laundrie había desaparecido desde el martes 14 de septiembre, pero sus padres reportaron su desaparición hasta el viernes 17.

Luego de reportarse la desaparición de Gabrielle, Brian fue declarado como “persona de interés”, un término que utiliza la policía para una persona que les hace plantearse dudas y que podría estar implicada en una investigación, pero que no está acusada de un crimen por el momento.



La policía busca al joven para que brinde detalles de lo ocurrido con su prometida, con quien llevaba varios meses viajando en carretera.



Hace unos días se divulgó el audio de una llamada al 911 en el que describían a Laundrie golpeando a Petito en plena calle. La policía intervino, pero calificó el caso como una "conducta desordenada" y no como violencia.



Los padres de la joven aseguran que la pareja, que tenía más de dos años de relación, ya había viajado junta y que no habían tenido problemas.

Allanan casa

Tras haberse reportado que se encontró un cadáver en el Grand Teton National Park que cumpla con la descripción de Petito de 22 años, la policía allanó la vivienda de los padres de Brian, en la que vivía junto a su prometida.



Agentes del FBI fueron al domicilio de los padres de Laundrie en North Port, de donde retiraron varias cajas y se llevaron un auto que, según los vecinos, usaba la madre del joven.



Asimismo, videos muestran a los padres del joven subirse a una camioneta policial.